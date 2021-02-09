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09.02.2021 00:34
Рубрика: В мире

Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам

Телефонная беседа президентов США и России состоялась еще 26 января, но она все еще не дает покоя американским журналистам. На последнем брифинге в Белом доме пресс-секретаря Джо Байдена спросили, почему он позвонил Владимиру Путину раньше, чем некоторым лидерам из стран, с которыми у Вашингтона более дружеские отношения.

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Джен Псаки связала актуальность разговора с тем, что "приближалось истечение срока действия ДСНВ" - Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе", - заключила Псаки, которую цитирует РИА Новости.

Тема была поднята после того, как пресс-секретаря спросили о причинах отсутствия каких-либо контактов Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Псаки отметила, что президент просто не успел позвонить каждому лидеру после вступления в должность немногим более двух недель назад. Она добавила, что "в предстоящие недели он будет больше это делать".

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