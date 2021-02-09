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09.02.2021 13:00
Рубрика: Российский автопром

Реэкспортную "Ниву" продают дешевле новой

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В Москве продают реэкспортную версию Lada Niva 1988 года выпуска (в настоящее время модель называется Lada Niva Legend), он же ВАЗ-2121. Данный экземпляр оценивается в 485 000 рублей.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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Судя по описанию в объявлении на сайте "Авто.ру", внедорожник успел пробежать 49 100 км. Но при этом на одометре указан пробег 1635 километров.

Lada Niva, окрашенная в оливковый цвет, пребывает в отличном состоянии. Владелец утверждает, что автомобиль из Германии. Это подтверждают шильдик 5speed и наклейки на немецком языке.

Реэкспортную трёхдверку отличает более качественная сборка, противотуманные фары, люк на крыше, оригинальное рулевое колесо. Наружные зеркала и дополнительные приборы на передней панели - современная доработка.

Редкая Niva оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 75 л. с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Машина прошла полное техническое обслуживание.

Сегодня цены на стандартную Lada Niva Legend лежат в диапазоне от 599 900 до 684 900 рублей. Модель в 2020 году "пережила" крупное обновление. Тогда внедорожник получил новый салон.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#Lada