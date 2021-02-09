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09.02.2021 18:46
Рубрика: ПДД

В Москве камеры "на ремень" поймали 4 тысячи нарушителей

Текст: Сергей Бабкин

Новые камеры, фиксирующие непристегнутый ремень, выявили более 4 тысяч нарушений, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как уже писала "РГ", в общей сложности "на ремень" настроены восемь камер. Объективы высокой четкости помогают сделать качественные кадры, а потом нейросеть вычисляет, есть ли нарушения. В общей сложности с декабря 2020 года по январь 2021 попались 4 211 водителей, которые ехали не пристегнувшись.

Использовать ремень безопасности - обязательно для всех. В 50% аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях, а на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади", - подчеркнули в Дептрансе.