В Москве камеры "на ремень" поймали 4 тысячи нарушителей

Новые камеры, фиксирующие непристегнутый ремень, выявили более 4 тысяч нарушений, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Как уже писала "РГ", в общей сложности "на ремень" настроены восемь камер. Объективы высокой четкости помогают сделать качественные кадры, а потом нейросеть вычисляет, есть ли нарушения. В общей сложности с декабря 2020 года по январь 2021 попались 4 211 водителей, которые ехали не пристегнувшись.

Использовать ремень безопасности - обязательно для всех. В 50% аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях, а на 75% снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади", - подчеркнули в Дептрансе.