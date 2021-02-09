В КБР возобновили поиски ребенка, пропавшего семь месяцев назад

Спасатели в Кабардино-Балкарии продолжили искать мальчика, который пропал еще в июне 2020 года. Тогда автомобиль ВАЗ-2109 с тремя людьми сорвался в ущелье реки Баксан. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, возле русла реки работают больше 150 человек.

- По состоянию на 9:00 вторника поисковые работы по поиску мальчика 2006 года рождения в Эльбрусском районе возобновлены. Поиски проводят вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Баксан по течению, - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по КБР "РГ" уточнили, что такие поиски проводятся периодически, чтобы найти тело пропавшего человека. В последний раз мальчика искали в декабре, но обнаружить его останки так и не смогли.

Сейчас в операции участвуют 79 спасателей и беспилотный летательный аппарат от ГУ МЧС региона, а также специалисты Эльбрусского высокогорного спасательного отряда, полицейские, добровольцы и волонтеры.

Как сообщалось ранее, 30 июня 2020 года автомобиль ВАЗ-2109 сорвался в ущелье реки Баксан. На момент падения авто в реку, в нем находились три человека: 22-летняя женщина, 17-летняя девушка и 14-летний мальчик. 24-летний водитель успел выпрыгнуть перед падением. Через несколько дней автомобиль обнаружили, в нем нашли тела двоих погибших, а поиски мальчика продолжились.