Одобрен проект электрификации железной дороги Крымского моста

Специалисты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на проект электрификации железнодорожных путей на участке от Темрюкского района Краснодарского края до станции Багерово в Ленинском районе полуострова, включая Крымский мост. Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.

Сейчас поезда движутся с материковой части России в Симферополь через Джанкой. Но Крымский мост и дистанция Керчь - Джанкой не электрифицированы. Стоимость монтажа контактной сети на этом участке оценивается в 38,8 миллиарда рублей. Работы на отрезке от Темрюка до станции Багерово - это первый этап электрификации ветки на Джанкой.

- В рамках проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, на участке "Транспортный переход через Керченский пролив" - станция Керчь-Южная - Багерово смонтируют контактную сеть на переменном токе и построят пост секционирования с обеспечением питания от новой трансформаторной подстанции "Портовая", - пояснили в Главгосэкспертизе. - Сейчас движение поездов здесь осуществляется на автономной тяге. Электрификация участка позволит организовать движение пассажирских пригородных электропоездов от Керчи до материковой части континента.

Всего предстоит электрифицировать 96,21 километра путей, а длина контактной сети достигнет 115,98 километра.

Пассажирские поезда пошли по Крымскому мосту в декабре 2019 года, а движение грузовых поездов началось 30 июня 2020 года. За полгода через Керченский пролив перевезены 15572 грузовых вагона, что на 75 процентов превысило показатели перевозки товарняков через паромную переправу. Железнодорожная часть Крымского моста рассчитана на пропуск около 13,5 миллиона тонн грузов и около 14 миллионов пассажиров в год.