Названы регионы РФ с самой грязной водой

"Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на три миллиона случаев ежегодно)", - говорится в материалах регулятора.

Наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в водоемы приходится на городские агломерации. Так в период за период 2018-2019 годов в Санкт-Петербурге этот показатель составил 951,2 миллиона кубометров, в Москве - 854,6 миллиона. Не отстают и промышленные города: в Магнитогорске, например, эта цифра перевалила за 333 миллиона кубометров. Кстати в соседнем Челябинске сбросы скромнее: 149 миллионов кубометров. В список неблагополучных попали также Владивосток ( 218,2 миллиона кубометров), Самара (197,8), Братск (185,2) и Казань (173,6).

При этом в период 2012-2020 годов экологическая реабилитация водных объектов в этих и других не менее неблагополучных регионах (например, в Череповце, Новокузнецке, Красноярске и Нижнем Тагиле) не проводилась: субъекты на мероприятия не заявлялись или их обосновывающие документы были представлены не в полном объеме.

"Также установлено, что в отдельных случаях работы планировались и выполнялись не на всем водном объекте, а лишь на его отдельных участках. Например, экологическая реабилитация Ижевского водохранилища в Удмуртии: объем работ определен в размере 113,6 гектара или 4,3 процента общей площади объекта", - сообщает Счетная палата.

В 2012-2019 годах не было реабилитировано ни одного объекта из имеющих пятый - наихудший - класс качества воды.

На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. Так же в десятку регионов с наибольшей долей плохих проб воды поверхностных водоемов I категории постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.

Причин такого положения, по мнению аналитиков, несколько. В частности, отсутствие у Росводресурсов полномочий по контролю за реализацией программ, которые заявляют регионы: в результате они оказываются экологически и экономически неэффективными. Для примера: из семи групп мероприятий, которые должны бил снизить антропогенную нагрузку на участок реки Воронеж в Липецке (345 миллиона рублей) фактически не выполнены пять - то есть 71,4 процента. В Казани при реабилитации пруда "Адмиралтейский" (404 миллиона рублей) не решен вопрос вывода крупного промышленного предприятия с территории, прилегающей к водному объекту.

Что же, например, до приграничных территорий, то здесь свою лепту в загрязнение вод вносят еще и соседи: так, не ведется совместного мониторинга объектов с Польшей, Грузией, КНДР, Латвией и Литвой. А в трех из девяти межправительственных соглашений (с КНР, Монголией и Азербайджаном) не предусмотрено возмещение ущерба, причиненного трансграничным воздействием.