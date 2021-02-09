Новости

В Иране заявили о причастности военного к убийству ученого-ядерщика 03:43
Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России 03:26
Гутерриш приветствовал возвращение США в Совет ООН по правам человека 03:08
Прибывающие в Великобританию будут дважды сдавать тест на коронавирус 02:40
Биткоин вновь обновил исторический максимум 02:28
Старейшая жительница Европы перенесла COVID-19 перед своим 117-летием 01:59
В США резко вырос дефицит бюджета 01:54
В Канаде перенесен суд над пособником нацистов, причастным к убийству детдомовцев 01:30
Дебаты по импичменту Трампу в сенате могут продлиться до 36 часов 01:09
Глава разведки Ирана назвал условие получения Тегераном ядерного оружия 00:56
В ООН призвали 57 стран репатриировать своих граждан из сирийских лагерей 00:39
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам 00:34
"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира 00:05
В Ростове нейрохирурги извлекли авторучку из головы мужчины 08.02.2021
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "Боруссии" и "Манчестер Сити" в Венгрию 08.02.2021
Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого 08.02.2021
"Северный поток-2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля 08.02.2021
Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 08.02.2021
Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД 08.02.2021
СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве 08.02.2021
Курс рубля вырос благодаря нефти по 60 долларов за баррель 08.02.2021
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 08.02.2021
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 08.02.2021
В Мурманске выпало рекордное количество снега 08.02.2021
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 08.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
09.02.2021 03:43
Рубрика: В мире

В Иране заявили о причастности военного к убийству ученого-ядерщика

Член вооруженных сил Ирана замешан в убийстве физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года. Новую информацию озвучил глава министерства разведки Исламской Республики Махмуд Алави.

Иранского физика убили оружием, которое использует НАТО

Его ведомство знало о готовящемся покушении, о том, где это произойдет, однако о времени известно не было, о чем министерство сообщило соответствующим органам. "Тот человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, был членом вооруженных сил", - цитирует РИА Новости Алави.

Он подчеркнул, что его сотрудники обращались к военным с вопросом о координации по вопросу о готовящемся покушении, однако Фахризаде убили раньше, чем это произошло.

Напомним, что курировавший ядерную программу Исламской республики по линии министерства обороны Ирана Фахризаде был убит 27 ноября в окрестностях Тегерана. Его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Сообщалось, что до гибели Фахризаде занимался исследованиями, связанными с коронавирусом. В частности, ученый разрабатывал тесты для его выявления.

В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира