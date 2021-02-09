В Иране заявили о причастности военного к убийству ученого-ядерщика

Член вооруженных сил Ирана замешан в убийстве физика-ядерщика, замглавы минобороны Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года. Новую информацию озвучил глава министерства разведки Исламской Республики Махмуд Алави.

Его ведомство знало о готовящемся покушении, о том, где это произойдет, однако о времени известно не было, о чем министерство сообщило соответствующим органам. "Тот человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, был членом вооруженных сил", - цитирует РИА Новости Алави.

Он подчеркнул, что его сотрудники обращались к военным с вопросом о координации по вопросу о готовящемся покушении, однако Фахризаде убили раньше, чем это произошло.

Напомним, что курировавший ядерную программу Исламской республики по линии министерства обороны Ирана Фахризаде был убит 27 ноября в окрестностях Тегерана. Его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия, управлявшегося дистанционно. Сообщалось, что до гибели Фахризаде занимался исследованиями, связанными с коронавирусом. В частности, ученый разрабатывал тесты для его выявления.