В Москве появился первый своп для бесплатного обмена одеждой

Тем, что в семье младшие дети донашивают одежду старших, никого не удивишь. Это и экономия бюджета, да и просто бывает жалко выбрасывать на помойку еще хорошие вещи. Но в Москве появилась новая тенденция: обмениваться гардеробом начали люди, совершенно незнакомые.

Объединяет их то, что все они последователи экостиля жизни или модного ныне recycle, которые таким образом пытаются снизить количество текстильных отходов.

До недавнего времени такие обмены, или своп-вечеринки, были в столице разовыми акциями в кафе, галереях. Но с осени прошлого года первый своп с бесплатной одеждой заработал на постоянной основе. Заглянули в него и корреспонденты "РГ".

Антимагазин

Название swap в переводе с английского языка означает обмен. В российской столице первые своп-вечеринки появились четыре года назад. Это были модные места, куда приходила потусоваться самая разношерстная публика. За два-три года число своперов превысило 100 тысяч человек. Повторное же использование отходов, в том числе и текстильных, стало тем временем мировым трендом. А когда пандемия сократила возможность принимать участие в таких вечеринках, многие их участники перекочевали в онлайн. Вот тогда москвичка Мария Карпова и решила заполнить образовавшийся пробел, открыв в центре города своп на Фадеева, 6/1. Расположен он в полуподвальном помещении шестиэтажного кирпичного жилого дома. Это настоящий обменник, одежду здесь не продают. Вход в своп украшает граффити в экостиле. За входной дверью - коридор с рядами бесплатных книг на полках. На двери напоминание: без перчаток и маски не входить. Стены украшены пластинками, парой картин - любую можно забрать. Витрины чистые, в них аккуратно разложены ремни, сумочки, клатчи, кошельки. Чуть поодаль ряды вешалок с одеждой и аксессуарами, внизу - обувь. Большое, в дорогой раме зеркало, как выяснилось, принесли с помойки. И даже настоящая примерочная - штангу и портьеры пожертвовал один из жителей дома. В общем, тепло, светло и чисто. Никаких запахов нет, как нет и кассы - только хозяйка с ноутбуком. "Принимаем только чистые и целые вещи, взамен берите что понравилось, - рассказывает "РГ" хозяйка свопа Мария Карпова. - Есть правило: вещь за вещь, но если видно, что человеку нужно еще что-то, - уступаю".

Беру на время

Одежда здесь на любой вкус: рукодельные вещицы (уходят в первую очередь), брендовые вещи (вторые по популярности), льняные и шерстяные вещи, свитера, платья, джинсы, концертные платья... Почти 80 процентов вещей - женские. Основные клиенты - многодетные и малообеспеченные. Пока рассматриваем вещи, зашла пенсионерка Татьяна: "Не подошла кофта по размеру, посмотрю другую". Мария советует обратить внимание на изделия из натуральной шерсти. Оказалось, женщина ухаживает за очень пожилым человеком, вот и решила приодеть подопечную. Зашла еще одна жительница дома. Принесла пару кофт. Позже их здесь обработают парогенератором, сфотографируют и выставят в соцсетях. Спрашиваю у женщины, мол, не мешает своп дому? "Нет, напротив, мы рады, есть куда отдать хорошие ненужные детские вещи", - рассказывает 40-летняя Евгения. Ассортимент меняют раз в неделю. Если за два месяца вещь не уходит - отдают на переработку.

Приобретая вещь, даже тут, в свопе, надо понять, действительно ли она нужна?

Пока разговариваем, зашла студентка, принесла яркую желтую сумку и стала примерять демисезонные черные сапоги. Спрашиваю, не смущает, что обувь уже кто-то носил? Девушка пожимает плечами: "Хорошие сапоги. Поношу, а в мае обратно принесу. Можно?" Хозяйка напоминает, что сапоги должны остаться в хорошем виде. И рассказывает случай: "Приходила девушка, увидела в витрине серую неприметную сумку. Оказалось, эту сумку она сама сшила, потом ее поменяла. И вот - снова встретились". Помимо одежды есть и забавные вещи: медведь из роз, голова бутафорного кролика...

Тонны бренда

По словам Марии, своп - не работа, а скорее стиль жизни. Сама она преподаватель, в прошлом продавец крупного брендового магазина. "Пока работала в магазине, пришла в ужас от того, что каждую неделю отправляют тонны нераспроданной одежды под нож и на свалку. Решила попробовать эту ситуацию как-то изменить. Меня поддерживает один некоммерческий экофонд и пожертвования, - рассказывает Карпова. - Многие скажут, мол, сидит на золоте, ведь ненужная одежда может приносить достаток. Но у меня другая задача: помогать тем, кто нуждается. И еще рассказываю об ответственном потреблении, ведь приобретая вещь даже тут, у меня, надо знать, что она вам действительно нужна. Мой шестилетний сын Нил уже приучен к раздельному сбору отходов, старается меняться игрушками с ребятами, а не просит покупать новые. Если каждый житель хотя бы нашего района перестанет необдуманно потреблять вещи, отправляя на свалки тонны отходов, меньше будет проблем с экологией, а значит, будет и меньше разных болезней".

Компетентно

Михаил Антонов, руководитель движения "Мосэко":

- Сейчас господствует феномен "быстрой моды", когда за один год может меняться до 50 циклов одежды. Половина всей одежды, продаваемой в столице, становится мусором в течение года или после пары надеваний! Между тем одежда сложна в переработке, выкинутая на помойку, она забивает сортировочное оборудование. С другой стороны, есть большой процент людей, которым не то что на одежду, на еду денег не хватает. Им такая одежда может пригодиться. Свопы или похожие инициативы могут помочь решить эту проблему: к ним приносят ненужную одежду, и малообеспеченные идут сюда за новой. Чем больше будет таких инициатив, тем лучше и для города, и для жителей.

Элмурод Расулмухамедов, председатель Московской городской организации ВООП:

- По данным Всероссийского общества охраны природы, ежегодно москвичи выбрасывают почти 8 миллионов тонн бытовых отходов. Власти города заявили, что более 600 тысяч тонн ушли в переработку, но это не текстиль. Между тем ежедневно в московские контейнеры с бытовыми отходами идет более 20 тонн текстиля. Эта цифра близка к общероссийским показателям - 4 процента от общей доли отходов россиян. Из переработанного текстиля делают средства для уборки, спецодежду, набивку для мягкой мебели, подушек и другое.