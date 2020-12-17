Половина россиян читает, что за последние два-три года экологическая ситуация в России ухудшилась, а треть опрошенных оценивают ее сегодня как плохую. Таковы результаты исследования "Экологическая повестка: за 10 месяцев до выборов в Госдуму". Исследование проводилось ВЦИОМ, центром "Особое мнение" и Экспертным институтом социальных исследований.

Экологической ситуацией в своем регионе довольны 36 процентов граждан, недовольны - 31. Наибольшую тревогу высказывают жители городов-миллионников, где 39 процентов опрошенных считают, что экологическая обстановка у них плохая. Менее всех обеспокоены жители сел, там 42 процента респондентов называют экологическую обстановку хорошей. Улучшение ситуации с экологией в стране отмечают лишь 12 процентов россиян. Почти 60 процентов опрошенных говорят, что региональные власти не справляются с решением экологических проблем. На вопрос, возможны ли в их городе протесты из-за экологии, более 80 процентов опрошенных ответили отрицательно, 16 процентов (преимущественно жители городов-миллионников) допустили такую вероятность. Среди основных причин для протеста называются резкое загрязнение водоемов промышленными отходами (68 процентов), незаконная вырубка лесов (67), появление свалок в населенном пункте (67) и загрязнение городских водоемов мусором (67). "С одной стороны, респонденты считают, что в их регионе экологическая ситуация выглядит более-менее благополучно, с другой - каждый третий готов участвовать в протестных акциях, если таковые пройдут в их городе", - говорит директор "Особого мнения" Екатерина Курбангалеева. По ее мнению, недовольство экологической обстановкой обостряется на фоне общественного напряжения, связанного с коронавирусом и ухудшением социально-экономической ситуации: "Это и страх за свое здоровье и своих близких, и опасение потерять доход, и неопределенность будущего своей семьи и в целом страны, да и внешний контур накаляется".

По данным Счетной палаты, загрязненным воздухом дышат 56 миллионов жителей России в 143 городах, почти все реки отравлены неочищенными сточными водами, ежегодно страна теряет около 300 тысяч га леса. Сегодня грунты в зоне мерзлоты способны выдерживать нагрузку на 17 процентов меньше, чем в 70-е годы, а в отдельных регионах - на 45, что может привести к деформации трубопроводов, железных и автомобильных дорог. Ущерб от климатических явлений до 2030 года может составлять 2-3 процента ВВП в год. Экспортно-сырьевой уклон промышленности означает непрерывное образование и накопление отходов - именно при добыче полезных ископаемых образуется 86,8 процента всех отходов.

Половина россиян cчитают, что за последние два-три года экологическая ситуация в России ухудшилась

Современную экологию, понимая под ней состояние окружающей среды, принято ругать. Но мы каждый день дышим загрязненным воздухом, потребляем генно-модифицированные продукты, пожинаем другие издержки прогресса - и ничего, живем. Так, может, смириться с плохой экологией?

Для начала разберемся в терминах. Понятием "экология" у нас подменяется понятие "охрана окружающей среды". Еще точнее говоря, санитария. Но это не наука, а практическая деятельность. Есть страны, где мусор разделяют, например на бумажный и стеклянный, и собирают в отдельные емкости. Другое дело, что по-разному и не всегда правильно граждане понимают, что означает такая забота. Сюда подчас причисляются странные вещи типа борьбы с ГМО или протест против экспериментов над животными.

Готово ли человечество отказаться от комфорта ради чистой среды своего обитания? Что ж, человечество от многого отказывается. Отказалось от хлорсодержащих фреонов ради сохранения озонового слоя, и, действительно, он стал восстанавливаться. Сейчас пытается отказаться от выброса парниковых газов. Это борьба с последствиями собственной деятельности, но в некотором роде это тоже защита общепланетной окружающей среды.

Существует расхожее мнение, что наши предки, дикари, жили в гармонии с природой в отличие от нас, нынешних. На самом деле наоборот. Во-первых, наши предки, где жили, там и оставляли продукты своей жизнедеятельности, а когда совсем уже было некуда деться от нечистот, переходили на другое место. Во-вторых, древние люди уничтожали целые виды животного мира. В этом смысле и человек ХХI века живет в гармонии с окружающей его природой, которую тоже по-своему уничтожает, не желая, например, хотя бы раз в году - 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля - не отравлять выхлопными газами атмосферу.

Нагнетание тревоги за состояние окружающей среды по конкретным поводам, может быть, и оправданно, а в целом - нет

Считается также, что в ранние века окружающая среда была едва ли не девственной. И, дескать, такая среда - залог долголетия. Но тогда почему в благословенные те времена продолжительность жизни была гораздо короче, чем ныне? "Загрязнение окружающей среды в сравнительно небольшом количестве особо опасных, "плохих" городов реально сокращает жизнь, - говорит биофизик и геронтолог, ведущий эксперт Института биологии старения Игорь Артюхов. - Есть крупные промышленные центры, где именно так и происходит, например в Китае или в наших городах, где есть металлургические заводы. В целом же городские люди живут дольше, чем сельские".

Нагнетание тревоги по поводу сегодняшнего состояния окружающей среды по конкретным поводам, может быть, и оправданно, а в целом - нет. Вопли и стоны о гибнущей природе - это, скорее, сублимация социально-экономических страхов.