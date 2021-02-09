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09.02.2021 01:54
Рубрика: В мире

В США резко вырос дефицит бюджета

Бюджетное управление американского конгресса сообщило о резком увеличении дефицита бюджета, составившим в январе 165 миллиардов долларов. Для сравнения, в декабре 2020 года дефицит составлял 144 миллиона долларов, а в январе цифра и вовсе была на уровне 33 миллиардов долларов.

Фото: Getty Images via AFP
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За первые же четыре месяца финансового года, который в США начинается с первого октября, дефицит вырос на 90%, до 738 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

Нехватку средств в бюджете эксперты связали с 900-миллионным пакетом поддержки экономики, который был принят в конце 2020 года. В частности, в январе было выплачено 142 миллиарда долларов налогоплательщикам.

Тем временем администрация Джо Байдена и демократы в конгрессе добились одобрения нового пакета поддержки экономики на почти два триллиона долларов. Объясняя это тем, что без стимулирования отрасли страна будет в разы медленнее восстанавливаться после кризиса, вызванного коронавирусом.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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