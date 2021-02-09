Вышел новый трейлер фэнтези Disney "Райя и последний дракон"

На YouTube-канале Disney UK обнародован второй большой трейлер анимационного фэнтези компании "Райя и последний дракон", основанного на мифологии Юго-Восточной Азии - и там ситуация всё ярче и ярче. Без малого беспрестанный экшн, визуальные красоты, разного рода энергичные создания.

По сюжету фильм воительнице Райе и ее верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство и найти последнего оставшегося в мире дракона. Дабы войти с ним в коалицию и вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

Среди авторов картины - люди, делавшие "Моану", "Похождения императора" и "Холодное сердце".

Премьера - 5 марта одновременно в кинотеатрах и на стриминге Disney+.

Предыдущие трейлеры смотрите здесь и здесь.