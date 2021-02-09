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Вышел трейлер сериала "Нагиев на каникулах"

Новости
    09.02.2021, 17:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован трейлер ситкома "Нагиев на каникулах" с Нагиевым в роли Нагиева, подтверждающий, что комедии с Нагиевым уже вполне можно выделять по отдельному ведомству как субжанр.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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В шоу, которое станет продолжением двухсезонного "Нагиева на карантине", зрителя ждет все то, что он ожидает увидеть, да и режиссер проекта - Сарик Андреасян, так что останавливаться на фабуле бессмысленно. Но раз уж начали, давайте пройдем по сюжету: "Карантин прошел, и случилось то, чего так долго все ждали - снова начали летать самолеты! Люди, которые устали от самоизоляции, рванули отдохнуть. И Дмитрий Нагиев не стал исключением".

Нагиеву "поступило прекрасное предложение совместить приятное с полезным: поработать и параллельно отдохнуть в Эмиратах. Отказаться сложно - сумма хорошая, погода прекрасная, а всего-то нужно провести свадьбу шейха".

Но, разумеется, для героя "поездка превращается в испытание", которое Дмитрий "должен будет пройти, чтобы вернуться домой уже совсем другим Нагиевым".

Фото: kinopoisk.ru
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В остальных ролях: Роман Каграманов, Станислав Круглицкий, Елизавета Моряк, Джамиля Дадаева, Гульнара Шахмилова, Паулина Анисько, Артем Суджян, Давид Дадунашвили.

Премьера - 16 февраля.

А 18 февраля на большие экраны выйдет комедия с Наигевым "Спасите Колю!" Трейлер - здесь.

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