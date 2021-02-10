Disney из-за последствий пандемии закроет одну из своих мультстудий

Disney закроет студию, создавшую "Ледниковый период" и "Рио". В компании пояснили, что такое решение принято в связи с текущей экономической ситуацией. Об сообщает Bloomberg.

Уточняется, что процедура займет два месяца. Под сокращение попадут 450 сотрудников компании. Студия Blue Sky Studios, основанная в 1987 году, выпустила более десятка полнометражных анимационных фильмов, пишет ТАСС.

Пандемия плачевно сказалась на доходах The Walt Disney Company. Из-за коронавируса тематические парки компании либо закрылись, либо в них серьезно ограничили посещаемость. Ранее в компании объявили о масштабных сокращениях персонала тематических парков. Называлась цифра в 32 тысячи сотрудников. Также компании пришлось отложить и выпуск художественных фильмов.