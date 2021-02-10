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10.02.2021 08:11
Рубрика: Легковые авто

Электрические Mercedes получат "заряженные" версии от AMG

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

В случае с электрокарами слово "заряженный" может показаться каламбуром, но тем не менее, Маркус Шефер, главный операционный директор и руководитель отдела исследования и разработок, подтвердил, что у суббрендов EQ и AMG будут совместные модели.

Фото: Алексей Куденко
Mercedes-Benz отделится от Daimler

Шефер, сообщает Autocar, заявил, что в скором времени появится адаптированная платформа для создания мощных электрических машин на базе моделей Mercedes-EQ. Причём список моделей большой: "зарядят" EQA, EQB, EQS и EQE. Здесь лишь нет выпускающегося EQC, который, вероятно, уже устарел для экспериментов с мощностью.

Предполагается, что выходная мощность силовой установки превысит 600 л.с., чтобы соответствовать конкурентам в лице Tesla Model S Performance, будущих BMW i4 M и Audi e-tron GT. Почти наверняка можно говорить о наличии системы полного привода, который реализуется путём установки мотора на каждой оси автомобиля.

Первым свой "заряд" получит Mercedes-EQA, представленный в январе 2021 года.

#Mercedes-Benz