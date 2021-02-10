"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

Туринский "Ювентус" стал первым финалистом розыгрыша Кубка Италии. По сумме двух матчей "старая синьора" одолела миланский "Интер".
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Во вторник прошел ответный полуфинальный матч Кубка Италии по футболу. "Ювентус" на домашней арене принимал "Интер". Первый матч, прошедший второго февраля, принес команде из Турина победу на выезде со счетом 2:1. Героем того поединка стал Криштиану Роналду, оформивший дубль, а у миланцев отличился Лаутаро Мартинес.
Ответная игра не принесла забитых мячей. "Ювентус" не позволил сопернику отличиться, но и сам не преуспел в созидании. Однако результат 0:0 туринцев устроил. Они вышли в финал, где сыграют с победителем противостояния между "Наполи" и "Аталантой". Первый матч завершился со счетом 0:0, а второй пройдет в среду, 10 февраля. В заявку на игру вошел полузащитник сборной России Алексей Миранчук.