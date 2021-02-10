"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

Во вторник прошел ответный полуфинальный матч Кубка Италии по футболу. "Ювентус" на домашней арене принимал "Интер". Первый матч, прошедший второго февраля, принес команде из Турина победу на выезде со счетом 2:1. Героем того поединка стал Криштиану Роналду, оформивший дубль, а у миланцев отличился Лаутаро Мартинес.

Ответная игра не принесла забитых мячей. "Ювентус" не позволил сопернику отличиться, но и сам не преуспел в созидании. Однако результат 0:0 туринцев устроил. Они вышли в финал, где сыграют с победителем противостояния между "Наполи" и "Аталантой". Первый матч завершился со счетом 0:0, а второй пройдет в среду, 10 февраля. В заявку на игру вошел полузащитник сборной России Алексей Миранчук.