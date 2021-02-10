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10.02.2021 01:06
Рубрика: Спорт

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии

Текст: Максим Домчев
Туринский "Ювентус" стал первым финалистом розыгрыша Кубка Италии. По сумме двух матчей "старая синьора" одолела миланский "Интер".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Во вторник прошел ответный полуфинальный матч Кубка Италии по футболу. "Ювентус" на домашней арене принимал "Интер". Первый матч, прошедший второго февраля, принес команде из Турина победу на выезде со счетом 2:1. Героем того поединка стал Криштиану Роналду, оформивший дубль, а у миланцев отличился Лаутаро Мартинес.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Ответная игра не принесла забитых мячей. "Ювентус" не позволил сопернику отличиться, но и сам не преуспел в созидании. Однако результат 0:0 туринцев устроил. Они вышли в финал, где сыграют с победителем противостояния между "Наполи" и "Аталантой". Первый матч завершился со счетом 0:0, а второй пройдет в среду, 10 февраля. В заявку на игру вошел полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

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