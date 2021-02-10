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10.02.2021 10:33
Рубрика: Российский автопром

КамАЗ показал, как работает планшет в руле электрокара "Кама-1"

Текст: Константин Руссов

На официальном YouTube-канале КамАЗа было опубликовано видео, в котором показаны детали проекта по созданию перспективного электрокара "Кама-1", в том числе работа самого спорного узла: руля со встроенным планшетом.

Фото: Пресс-служба Dacia.
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На видео хорошо видно, что планшет сохраняет свою ориентацию во время поворота обода руля, то есть водителю не приходится вращать головой следом за показаниями цифровой панели.

Ещё один вопрос, интересующий многих: где расположена подушка безопасности? Её разместили (по крайне мере, это решение характерно для опытно-промышленного прототипа в кадре) под обивкой потолка в районе верхней части ветрового стекла.

Премьера "Кама-1" состоялась в декабре 2020 года. Электрический смарт-кроссовер был разработан Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ), индустриальным партнёром выступил КамАЗ.

Длина автомобиля составляет 3.4 метра, салон рассчитан на четырёх человек. Заявленный запас хода с 80-киловаттным электромотором на задней оси - до 250 км, мощность двигателя может быть увеличена до 160 кВт (218 л.с.).

Ранее "РГ" рассказывала, когда начнётся серийное производство "Кама-1".

#КамАЗ