КамАЗ показал, как работает планшет в руле электрокара "Кама-1"

На официальном YouTube-канале КамАЗа было опубликовано видео, в котором показаны детали проекта по созданию перспективного электрокара "Кама-1", в том числе работа самого спорного узла: руля со встроенным планшетом.

На видео хорошо видно, что планшет сохраняет свою ориентацию во время поворота обода руля, то есть водителю не приходится вращать головой следом за показаниями цифровой панели.

Ещё один вопрос, интересующий многих: где расположена подушка безопасности? Её разместили (по крайне мере, это решение характерно для опытно-промышленного прототипа в кадре) под обивкой потолка в районе верхней части ветрового стекла.

Премьера "Кама-1" состоялась в декабре 2020 года. Электрический смарт-кроссовер был разработан Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ), индустриальным партнёром выступил КамАЗ.

Длина автомобиля составляет 3.4 метра, салон рассчитан на четырёх человек. Заявленный запас хода с 80-киловаттным электромотором на задней оси - до 250 км, мощность двигателя может быть увеличена до 160 кВт (218 л.с.).

Ранее "РГ" рассказывала, когда начнётся серийное производство "Кама-1".