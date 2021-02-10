Кому нужны и чем заканчиваются прогулки с фонариками

В качестве примера она привела повестку последних дней двух сторонников А.А. Навального - Леонида Волкова и Владимира Ашуркова. 4 февраля Волков заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом, а уже 9-го сообщает о новых акциях, но в новом, "хитром" формате. "Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило "оппозицию" кардинально изменить тактику? Все банально просто - 8 февраля 2021 года в Постоянном Представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути - это встреча стран НАТО. Натовцы проинструктировали "оппозицию", а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше "хитрее" вести подрывную работу", - пояснила Мария Захарова. Добавим, что на этой онлайн-встрече присутствовали еще и представители Канады и Украины.

В этот же ряд можно поставить и перевоплощение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля после возвращения в Брюссель, которое вряд ли можно объяснить "плохой подготовкой к визиту в Москву", как это попытался подать польский МИД. Резкая смена в его интонациях и готовность незамедлительно ввести новые санкции имеют под собой другую подоплеку.

Если внимательно вслушаться в его вчерашнее выступление перед Европарламентом, то в нем легко угадываются довольно специфические нотки в риторике европейских чиновников, которые активно начали звучать с высоких трибун ЕС еще в период администрации президента Барака Обамы и его "второго номера" Джо Байдена.

"Россия попыталась разделить нас, она желает посеять раздор. Ей это не удалось... И мы не должны попасться в их ловушку. Мы находимся на историческом перекрестке в отношениях с Россией. Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС двигаться к более созидательной или более поляризованной модели в отношениях с Россией?" - помпезно, но одновременно с тревогой заявил Боррель, словно объявляя о начале новой Холодной войны.

Эффект восприятия этих изменений усилится, если вспомнить, что практически весь состав дипломатов и советников по внешней политике Обамы перекочевал в новую администрацию президента США. Неудивительно, что Боррель в Москве и Боррель в Брюсселе звучат как два совершенно разных человека. Просто из Вашингтона после шквалистого и нестабильного Трампа, подул такой знакомый, а главное, понятный большинству еврочиновников, ветер "правильной демократии". Ведь Байден открыто заявил, что Штаты сделают все возможное, чтобы Россия "заплатила" за свои действия. Теперь пришло время исполнить обещанное, и очевидно, Белый дом в очередной раз будет добиваться этого с помощью своих верных европейских союзников.

Следуя этой же программе давления на Москву, госсекретарь США Энтони Блинкен вчера безапелляционно заявил, что Россия применила против осужденного блогера "химическое оружие". Ярчайший образец возвращения настоящей американской дипломатии. Как тут не вспомнить его предшественника Колина Пауэлла, размахивавшего пробиркой на заседании Совбеза ООН, содержимое которой якобы доказывало наличие биологического оружия в Ираке и оправдывало американское военное вторжение в суверенное государство.

Кстати, через два года исполнится двадцать лет, как американские соколы принесли в эту страну "демократию", а по факту - превратили ее в руины, перечеркнув жизнь нескольких поколений иракцев. И так, чего уж там, было всегда и везде, куда бы в демократическом порыве ни ступила нога западного солдата, или, как это стало модно в 2000-х, нога западного политика. Поскольку действовать такими методами напрямую с Россией невозможно, для раскачки и понадобились те самые "новоявленные" агенты НАТО.

Площадь Тахрир в Каире во время "арабской весны". Фото: REUTERS/Asmaa Waguih

Вчера они призвали в очередной раз выйти на незаконную акцию, но в новом для себя формате - без прямого контакта с силами полиции и с "фонариками, направленными в ночное небо". Такие же точно "коллективные огоньки" в последнее 15 лет зажигались по велению западных кураторов в самых разных уголках планеты, превращая их впоследствии в новые горячие точки. За примерами далеко ходить не надо. Огоньки зажигали на площади Тахрир в Египте, как результат - 846 погибших, более 1 тысячи арестованных, тяжелейшие потери для экономики страны, до сих пор испытывающей на себе последствия "арабской весны".

Площадь Независимости в Киеве, декабрь 2013. К приезду сенатора Джона Маккейна участники евромайдана организовали акцию с фонариками. Фото: Посольство США на Украине

Площадь Независимости в Киеве, декабрь 2013, незадолго до государственного переворота. Специально к приезду ныне покойного сенатора Джона Маккейна участники евромайдана организовали акцию с фонариками. Растроганный увиденным пожилой республиканец "отблагодарил" собравшихся, добившись поставок американского вооружения на Украину. Теперь в Киеве есть улица имени Маккейна, но за эти годы страна насчитала примерно 15 тысяч погибших и около 44 тысяч пострадавших во внутренних конфликтах. На фоне таких человеческих жертв и гуманитарной катастрофы в ряде регионов, говорить о разрушенной промышленности и уничтоженной экономике даже как-то неприлично. Стоит, правда, упомянуть, что именно молодежи, стоявшей тогда на Майдане с фонариками, придется расплачиваться по кредитам в попытке вытянуть Украину из долговой ямы, куда она все глубже и глубже погружается усилиями своих же кураторов.

Протестующие в США. Фото: AP Photo/Noah Berger

Эти пресловутые фонарики зажигались в разное время в Гонконге, Каракасе, Минске, Тбилиси и Ереване. Стоит отметить, что они же стали активно мелькать внутри самих Соединенных Штатов на прошлогодних акциях движения "Черная жизнь имеет значение". Просматривая репортажи с протестов из американских городов, например Портленда или Сент-Луиса, невольно создается впечатление, словно идейные вдохновители и спонсоры цветных революций решили применить отработанные за рубежом методички, но на своей территории. Интересно, так ли это, или на самом деле в Вашингтоне еще не осознали, что выпущенные ими по миру "огоньки свободы" вернулись домой неподконтрольными и угрожают настоящим пожаром.