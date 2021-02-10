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10.02.2021 20:52
Рубрика: Экономика

Минздрав: Москва приветствует производство вакцины "Спутник V" в Сербии

Текст: Александр Борисов

В министерстве здравоохранения Российской Федерации прошли переговоры с делегацией Сербии, в состав которой вошли министр без портфеля сербского правительства Ненад Попович, а также посол Белграда в Москве Мирослав Лазанский. Российскую сторону представляли заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко и заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Пронин.

Президент Сербии оценил эффективность вакцины "Спутник V"

"В ходе встречи участники обсудили организацию вакцинации от COVID-19 в Сербии, а также локализацию производства в республике российской вакцины "Спутник V", - подчеркивается в официальном сообщении пресс-службы Минздрава России. - В ближайшее время российские специалисты посетят Сербию для обсуждения этого вопроса более детально. Виктор Фисенко и Ненад Попович отметили, что перед ними стоит схожая и очень важная задача - защита населения от коронавирусной инфекции. В связи с этим российская сторона приветствует и поддерживает предложение о локализации производства вакцины "Спутник V" на территории Сербии".

Указывается, что Ненад Попович поздравил российских коллег с созданием уникального препарата и публикацией в международном медицинском журнале Lancet новых данных, подтверждающих его эффективность и безопасность. "Стороны обсудили возможность обмена опытом и наработками между министерствами здравоохранения обеих стран, а также совместную работу научных центров", - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне в Белград была доставлена очередная партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в количестве 50 тысяч доз, переданная в рамках заключенного в январе соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и правительством Сербии. В этой связи Ненад Попович обратил внимание на то, что "вакцина сегодня дороже золота". "Она важна как для сохранения здоровья и жизни людей, так и для экономики и возвращения к нормальной жизни", - резюмировал он.

Экономика Отрасли Фарминдустрия В мире Европа Сербия Вакцинация от коронавируса

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