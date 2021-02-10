Может ли появиться союзный полис ОСАГО

За то, чтобы полис в рамках Союзного государства стал единым, активно выступают депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В конце января этот вопрос был главным на заседании Комиссии по законодательству и Регламенту.

Инициатором дискуссии выступил Председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артем Туров. Он напомнил, что российское и белорусское законодательства в этой сфере отличаются, разными являются и страховые суммы. Тем не менее, считает депутат, "мы должны обеспечить для граждан наших стран решение этого вопроса. Покупая ОСГО в Беларуси (обязательное страхование гражданской ответственности) или ОСАГО в России, водители двух стран должны перемещаться по территории без проблем".

Для объединения полисов двух стран потребуется гармонизация законодательства

Стоит отметить, что о возможных проблемах разгорелся жаркий спор. Так, начальник Главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергей Осенко заявил о том, что стоимость нового полиса для белорусов может вырасти на 30-50 процентов.

В то же время исполнительный директор бюро "Зеленая карта" Российского союза автостраховщиков Сергей Разуван отметил, что даже если процесс создания единого полиса и будет длительным, двигаться в эту сторону все равно надо. В комментарии для "СОЮЗа" эксперт отметил, что стратегически речь может и должна идти о том, чтобы у России и Беларуси было единое страховое пространство, а не только признание национальных полисов. "По мере интеграции эта задача должна решаться, но сначала нужно гармонизировать законодательство - гражданское, судебное, страховое. Здесь очень много различий, и просто так "скрестить" две системы практически нереально", - поясняет Сергей Разуван.

На текущем этапе вполне себя оправдывает "Зеленая карта", констатирует эксперт. "Но параллельно надо работать над объединением и синхронизацией законодательной базы и тогда постепенно прийти к разговору о едином страховом пространстве, в том числе по ОСАГО и ОСГО", - резюмирует эксперт.

Пока же, напомним, автолюбители России и Беларуси при поездках друг к другу пользуются "Зеленой картой". Россиянам для поездки в Беларусь необходимо заплатить 1100 рублей, что дает возможность застраховаться от аварийных случаев на две недели. Для белорусов при поездке в Россию стоимость такая же, по курсу в европейской валюте - 10 евро.

Что же касается стоимости внутренней автомобильной страховки, то тут, как говорится, есть нюансы. И это, считают эксперты "СОЮЗа", может затруднить процесс объединения ОСАГО и ОСГО.

В России годовой полис на "средний" автомобиль стоит порядка 5000 рублей. Это при условии, что водитель имеет стаж более двух лет и возраст старше 25. В Беларуси полис будет стоить примерно на тысячу российских рублей дешевле.

Как рассказали "СОЮЗу" в пресс-службе Парламентского Собрания, сейчас изучаются процедуры возмещения ущерба, принятые в России и Беларуси. Направлены запросы в министерства и ведомства двух стран, а также участникам рынка страхования.

То, что тема объединения полисов обязательного страхования автогражданской ответственности стала актуальной именно сейчас, нет ничего удивительного, считает автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев:

- Сегодня в России много машин с белорусскими номерами. Некоторое время назад была проблема с их распознаванием средствами видеофиксации, сейчас она решена. Работает и формат временного ввоза, когда налог за машину вы платите, например, в Беларуси, а эксплуатируете авто в России. А вот в случае ДТП вопрос с выплатами может затянуться. Кроме полисов надо гармонизировать законодательство, чтобы виновник ДТП отвечал за него одинаково в России и Беларуси. Открытым остается вопрос о стоимости нового полиса.

Следующее заседание парламентской Комиссии по законодательству и Регламенту, на котором произойдет первая подробная "сверка часов", состоится до конца февраля.

В тему

В России полис ОСАГО стал обязательным с января 2003 года, а с 2004 года была запрещена эксплуатация машины без него. В Беларуси полис ОСГО появился чуть раньше, в 1999 году. Без него, как и в России, нельзя поставить автомобиль на учет и пройти ТО.