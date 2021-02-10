Ефремов проведет в московском СИЗО около пяти месяцев

"Я встретил Ефремова в коридоре в СИЗО. Насколько я понял, он пробудет в изоляторе не менее 5 месяцев. Основная же цель его этапирования в Москву из белгородской колонии - участие в следственных действиях по уголовному делу о лжесвидетелях", - цитирует ТАСС правозащитника.

Хуруджи также подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что артист оспорил приговор по своему делу в кассационном порядке.

Член ОНК после встречи с Ефремовым так описал его состояние: "видно, насколько он измотан и устал. Ощущение, что ему настолько все это уже поднадоело".

"Ведь дело о лжесвидетелях - этого не его борьба, однако из-за него его сюда выдернули из места, к которому он более-менее привык", - сказал Хуруджи.

При этом, стоит отметить, что пребывание в СИЗО сокращает назначенный судом срок лишения свободы. Поскольку сутки в следственном изоляторе засчитываются за полтора колонии.

Напомним, 20 ноября прошлого года стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении трех свидетелей, которые дали на процессе по делу актtра Ефремова заведомо ложные показания.

Двое из них - Андрей Гаев и Александр Кобец - утверждали, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. При этом, по их словам, за рулем сидел не Михаил Ефремов, а "неизвестный молодой парень, который стал им угрожать". Сам же актер, по их словам, в это время якобы находился рядом с "настоящим виновником аварии".

Третий свидетель Теван Бадасян заявил, что за 2 часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный молодой человек.

Позднее судом и следствием было установлено, что за рулем Jeep Grand Cherokee, который 8 июня выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада", находился Михаил Ефремов. Напомним, водитель "Лады" - курьер интернет-магазина по доставке морепродуктов Сергей Захаров - на следующий день от полученных травм скончался в больнице. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима. Позднее суд учел, что Ефремов добровольно возместил ущерб родным погибшего по его вине водителя, и снизил наказание до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.