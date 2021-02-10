В Воронеже задержан подозреваемый в жестоком убийстве учительницы

В Воронеже полицейские задержали 31-летнего мужчину - его подозревают в жестоком убийстве 47-летней учительницы.

Напомним, тело женщины нашли вечером 2 февраля на окраине города. Педагогу нанесли 13 ножевых ранений, с места преступления пропали ее сумка и телефон.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 162 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, обнаруженные на месте происшествия следы обуви и биологические материалы. На основании собранных данных была установлена личность подозреваемого, его объявили в федеральный розыск.

- Задержанный доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.