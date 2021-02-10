Главу минстроя Башкирии перевели под домашний арест

Верховный Суд Республики Башкортостан рассмотрел апелляционную жалобу адвоката министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Рамзиля Кучербаева на постановление Кировского районного суда Уфы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля 2021 года.

Напомним, главу республиканского минстроя обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, обвиняемый подписал документы в рамках госконтрактов о приемке очистных сооружений в Кумертау, хотя знал, что там не были проведены пусконаладочные работы.

Таким образом, считают правоохранители, бюджету республики был нанесен ущерб в размере 95 миллионов рублей.