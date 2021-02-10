Красноярский край потребует у "Норникеля" компенсацию за разлив топлива

В течение недели правительство Красноярского края предъявит "Норникелю" претензионное письмо о возмещении экологического ущерба, понесенного северными территориями региона в результате разлива топлива в мае 2020-го года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.

Точная сумма претензии не называется, однако речь не о миллионах и не о десятках миллионов рублей. По словам Лапшина, специалисты оценили ущерб, нанесенный водным объектам края и прилегающим к ним территориям, скрупулезно проанализировав состояние воды, почвы, флоры и фауны, и пришли к выводу, что он весьма значителен.

- Это, конечно, меньше иска Росприроднадзора, но это большие суммы, - сообщил глава краевого правительства.

Кстати, Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 146,177 млрд рублей, сам "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.

Справка РГ

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей "Норникелю", из просевшего резервуара разлилось более 20 000 тонн дизельного топлива. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарную, впадающую в озеро Пясино, соединяющееся с Карским морем. По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела.