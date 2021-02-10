В Чечне объяснили решение отменить обязательное ношение масок

В Чеченской Республике за отсутствие масок не будут штрафовать, но носить их все равно рекомендуют. Об этом заявил председатель парламента региона Магомед Даудов во время прямой трансляции на своей странице в Instagram.

Он отметил, что такие меры стали возможно, после того, как в регионе снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом говорит анализ эпидемиологической ситуации в Чечне. "Таким образом, мы воспользовались особыми полномочиями, полученными регионом в связи с пандемией" - сказал Даудов.

Также политик добавил, что в ЧР завезли около 20 тысяч доз вакцины. Более семи тысяч жителей республики уже привились. Но власти призывают все еще не отказываться от средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее стало известно, что глава ЧР Рамзан Кадыров не только отменил обязательное ношение масок, но и снял ограничения на пересечения границ республики. Теперь туристы вновь смогут приезжать в Чечню.

По последним данным Роспотребнадзора, в республике за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 21 человека. Еще 55 пациентов выписаны из больниц по выздоровлению. Всего же в регионе за все время выявлено 11066 случаев COVID-19.