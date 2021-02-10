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10.02.2021 16:21
Рубрика: Происшествия

Экс-замглавы УФСИН Петербурга осудили на 18 лет за взятки и убийство

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Колпинский районный суд Петербурга увеличил бывшему замглавы регионального управления ФСИН Сергею Мойсеенко срок нахождения в колонии до 18 лет. Помимо организации убийства, за которое он был осужден ранее, добавился также срок за взяточничество.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на заседании суда Мойсеенко своей вины не признал, от дачи показаний отказался.

В Следственном комитете по Петербургу отметили, что Мойсеенко признан виновным в получении особо крупной взятки. Деньги в размере 710 миллионов рублей были получены с 2010 по 2015 годы. Плательщиками, как говорят в региональном СК, выступили два генеральных директора коммерческих фирм. Деньги перечислялись за общее покровительство при строительстве следственного изолятора "Кресты" в Колпино. За эти деньги Мойсеенко, как следует из релиза СК по Петербургу, велел своим подчиненным без задержек подписывать все акты выполненных работ и выдавать фирмам максимально возможные авансы.

В прокуратуре Петербурга сообщают, что Мойсенко фактически курировал строительство нового изолятора и его вознаграждение составляло 10 процентов от всех средств, поступающих на счета подрядчиков.

Правда, до конца реализовать схему высокопоставленный сотрудник ФСИН не смог. О финансовых манипуляциях узнал один из его подчиненных. А потом этот подчиненный был расстрелян в своей машине. При расследовании убийства следователи нашли не только киллера, но и вышли на Мойсеенко. В прошлом году экс-замглавы ФСИН был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Новый приговор - 11 лет колонии. Но с учетом того, что Мойсеенко уже отбывает срок, наказание частично суммируется. В его случае суд добавил еще три года к уже имеющемуся сроку. Также Мойсеенко лишен звания полковника внутренней службы.

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