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10.02.2021 17:31

Обучат манерам

В Северной столице разработают кодекс этики для таксистов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 27(8378)
Для петербургского такси разработают специальный свод правил, содержащий минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный "портрет" квалифицированного водителя. Это стало необходимо из-за того, что за последнее время число жалоб горожан на поведение таксистов возросло.
Фото: Александр Корольков/ РГ
В Москве изменились правила работы такси

Работа компаний, предоставляющих услуги такси, регламентируется Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", однако в них ничего не сказано ни о внешнем виде водителя, ни о его манере общаться. А пассажиры чаще всего обращают внимание на грязь в салоне, слишком громкую или просто неприятную музыку и плохое знание русского языка у водителей-мигрантов. Однако есть и более серьезные претензии. "Мы прилетели из другого города поздно, около полуночи, - рассказала петербурженка Анастасия Ветрова. - Такси в зоне прилета аэропорта Пулково паркуются очень хаотично, стоят прямо на проезжей части, многие сигналят. Но водитель даже не вышел из машины, чтобы открыть нам багажник и помочь погрузить чемоданы".

В советское время предупредить такие ситуации пытались с помощью "Памятки по культуре обслуживания пассажиров". Она была разработана в 1972 году для водителей Москвы, но до настоящего времени не потеряла актуальности, считают некоторые эксперты. Конечно, некоторые советы спустя полвека устарели. Например, не многие согласятся сегодня с утверждением, что "пассажиры хотят видеть не просто водителя, но и товарища, друга, к которому можно обратиться с просьбой в полной уверенности, что он поможет". Современный горожанин во время поездки зачастую работает - проверяет почту, ведет телефонные переговоры - и не хочет отвлекаться на беседу с посторонним человеком. Все эти ситуации обещают прописать в новом кодексе максимально подробно, причем при разработке обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения (кодекса этики) будет учтено мнение как перевозчиков, так и их пассажиров. Сейчас в Санкт-Петербурге действует соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, которое предусматривает в том числе подготовку предложений к внесению изменений в городское и федеральное законодательство, затрагивающее эту сферу. К настоящему времени оно подписано всеми агрегаторами.

При разработке кодекса будет учтено мнение как перевозчиков, так и их пассажиров

Впрочем, некоторые водители такси вообще не уверены, что им нужен такой документ. "Или ты порядочный и воспитанный человек, или никакие методички тебе не помогут", - считает Марат, который работал в Дагестане сотрудником правоохранительных органов, а после выходя на пенсию приехал таксовать в город на Неве.

А вот компания, которая в середине января оказалась замешана в серьезном скандале - водитель прямо во время рейса смотрел пикантное видео и задавал пассажирке вопросы интимного характера - готова участвовать в работе над кодексом этики таксиста.

- У нас есть собственные стандарты сервиса, но после недавних инцидентов мы работаем над их обновлением - внедряем этические стандарты по работе с пассажирами и пассажирками для подключенных к нам водителей партнеров, - рассказали представители компании-агрегатора.

Кстати

Сейчас в Петербурге больные коронавирусной инфекцией могут бесплатно воспользоваться услугами такси, если им нужно провести компьютерную томографию. Нужно только позвонить по телефону

329-00-00, назвать номер поликлиники и имя врача, выдавшего направление.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Правила работы такси

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