На Кубани осудили за взятку главу Хостинского района Сочи

На Кубани за взятку в 1,5 миллиона рублей осужден бывший глава администрации Хостинского района Сочи Павел Клопотовский. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Решение в отношении бывшего высокопоставленного чиновника было принято Хостинском районным судом.

Как ранее уже писала "РГ", Павла Клопотовского задержали 19 февраля 2020 года по подозрению в совершении "должностного преступления, связанного с коррупцией". Спустя два дня чиновника заключили под стражу. Расследованием этого дела занимался Следственный комитет.

"Из приговора суда следует, что в феврале 2020 года подсудимый, являясь главой администрации Хостинского внутригородского района Сочи, сообщил местному предпринимателю о том, что у него имеется возможность сохранить дом, который был построен в нарушение действующего законодательства и по решению суда подлежал сносу, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Также чиновник сообщил бизнесмену о возможности дальнейшего влияния на сотрудников администрации Сочи с целью принятия ими решений в его пользу. Но взамен глава Хостинского района попросил у коммерсанта 1,5 миллиона рублей. При этом подсудимый понимал, что принятие озвученных им решений в его полномочия на самом деле не входит".

Чиновнику передали деньги в салоне его служебного автомобиля, но затем его тут же задержали сотрудники ФСБ.

По решению суда, Павла Клопотовского приговорили к 1,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом приговор в законную силу пока еще не вступил. Это означает, что защита подсудимого имеет право обжаловать приговор.