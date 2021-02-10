На Кубани осудили за взятку главу Хостинского района Сочи

Новости

В Петербурге за мат на улице на неделю арестовали рэпера Славу КПСС 17:22
В России тестируют японские технологии утилизации мусора 17:17
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов 17:14
Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу американца Тревора Рида 17:09
Треть студентов считает высшее образование необязательным для карьеры 17:06
Монеточка и Сергей Бурунов спели дуэтом "Белые розы" 16:59
Майкл Б. Джордан высказался о возможности съемок в "Черной пантере 2" 16:45
Два ракетоносца Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря 16:35
"Бастионы" поразили корабли условного противника под Калининградом 16:35
В РФ создадут первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах 16:31
В Петербурге начались обыски из-за растрат в ритуальной компании 16:31
Кабмин ФРГ: Берлин в контакте с США по санкциям против "Северного потока 2" 16:27
Песков назвал избыточную смертность от COVID-19 "суровой реальностью" для всех стран 16:25
Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V" 16:22
Экс-замглавы УФСИН Петербурга осудили на 18 лет за взятки и убийство 16:21
Главу минстроя Башкирии перевели под домашний арест 16:12
Власти Москвы опубликовали новые планы по реновации 15:53
Татьяна Москалькова получила более 2000 жалоб по семейным вопросам 15:51
В Болгарии возложили венки к мемориалу русскому дипломату графу Игнатьеву 15:47
Ученые из РФ и Франции выяснят, как ветра влияют на экологию Арктики 15:39
В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за зиму 15:37
Музыка Чайковского будет звучать вместо гимна РФ на ЧМ по шорт-треку 15:36
Врачи прокомментировали смерть пациентов в ковидном отделении в Подмосковье 15:35
Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков" 15:18
Под Костромой домашнего тирана отправили под стражу 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 16:45
Рубрика: Происшествия

На Кубани осудили за взятку главу Хостинского района Сочи

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани за взятку в 1,5 миллиона рублей осужден бывший глава администрации Хостинского района Сочи Павел Клопотовский. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Экс-замглавы УФСИН Петербурга осудили на 18 лет за взятки и убийство

Решение в отношении бывшего высокопоставленного чиновника было принято Хостинском районным судом.

Как ранее уже писала "РГ", Павла Клопотовского задержали 19 февраля 2020 года по подозрению в совершении "должностного преступления, связанного с коррупцией". Спустя два дня чиновника заключили под стражу. Расследованием этого дела занимался Следственный комитет.

"Из приговора суда следует, что в феврале 2020 года подсудимый, являясь главой администрации Хостинского внутригородского района Сочи, сообщил местному предпринимателю о том, что у него имеется возможность сохранить дом, который был построен в нарушение действующего законодательства и по решению суда подлежал сносу, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Также чиновник сообщил бизнесмену о возможности дальнейшего влияния на сотрудников администрации Сочи с целью принятия ими решений в его пользу. Но взамен глава Хостинского района попросил у коммерсанта 1,5 миллиона рублей. При этом подсудимый понимал, что принятие озвученных им решений в его полномочия на самом деле не входит".

Чиновнику передали деньги в салоне его служебного автомобиля, но затем его тут же задержали сотрудники ФСБ.

По решению суда, Павла Клопотовского приговорили к 1,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом приговор в законную силу пока еще не вступил. Это означает, что защита подсудимого имеет право обжаловать приговор.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков"
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов
В Крыму отреагировали на слова Киева о полетах НАТО над полуостровом
Лавров рассказал о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной
В России упростят получение статуса ИП
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи