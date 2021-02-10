В Крыму оценили приглашение Киевом НАТО на полеты над полуостровом

В Крыму оценили озвученное Украиной предложение к НАТО использовать воздушное пространство над полуостровом для воздушных операций Североатлантического альянса.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсека НАТО по вопросам оборонной политики Патриком Тернером предложил использовать крымское небо для транспортировки войск, оборудования и грузов альянса. Такая идея возникла у политиков Киева после снятия Штатами в октябре 2020 года запрета для гражданских воздушных судов на полеты над полуостровом.

- Принимая во внимание отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском районе полетной информации, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией, - сказал Криклий натовскому функционеру.

В Крыму такое предложение Киева сочли опасной провокацией и игрой с огнем.

- Игра с огнем для нынешнего руководства Украины и господина Зеленского - это очень естественное состояние. Но мы бы не советовали летать над Крымом военным судам, потому что это достаточно опасно, - прокомментировал идею Киева заместитель председателя Госсовета РК Юрий Гемпель. - Могут не долететь до точки приземления. Распоряжаться нашим воздушным пространством без согласия российских властей ни одна страна в мире не имеет права. Но, к сожалению, Украина сегодня перешла все возможные и невозможные рамки дипломатического поведения. Это делается из-за того, что международное сообщество в общем-то негласно признал Крым неотъемлемой частью РФ. Вот они и пытаются вновь накалить крымский вопрос. А заодно - получить новые финансовые транши со стороны США и ЕС.

Гемпель добавил, что Вооруженные силы России в состоянии надежно защитить воздушное пространство над полуостровом и свои границы, для чего есть необходимый оборонный потенциал. На севере, западе, востоке и юге полуострова базируются дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400. А неподалеку от Балаклавы возрожден шахтный береговой ракетный дивизион "Утес". Они прикрывают побережье полуострова в радиусе несколько сотен километров.