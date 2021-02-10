"Пропавшие" на перевале Дятлова туристы нашлись в Екатеринбурге

Спасатели проверили информацию о пропавших на перевале Дятлова московских туристах, которая ранее появилась в местных СМИ, и выяснили, что с людьми все в порядке и помощь им не требуется. Более того, группа уже находится в Екатеринбурге и готовится вылететь в столицу, передает пресс-служба главка МЧС России Свердловской области.

Речь идет о компании из восьми человек, которые отправились покорять горы северного Урала. "По официальным данным, в настоящее время в районе перевала Дятлова зарегистрированы три тургруппы, все они находятся на связи со спасателями. Туристы, о которых сообщалось в СМИ, не были зарегистрированы в МЧС", - уточнили в ведомстве, и напомнили, что обязательно нужно информировать службы за 10 дней до начала путешествия.

За последние годы на перевале, поход куда считается экстремальным, было несколько несчастных случаев с туристами. Так, в июне 2016-го на севере области два дня искали девушку, которая в назначенное время не вернулась с маршрута Ивдель - перевал Дятлова - гора Отортен. Все закончилось благополучно, и она даже продолжила путешествие. В августе того же года мужчина с друзьями передвигался в районе перевала на UAZ Patriot и получил травму, когда машина перевернулась и угодила в ущелье. С места его эвакуировали вертолетом МЧС. В феврале 2018-го в тех краях потерялся турист-одиночка: спасатели нашли его живым в 25 километрах от Базы Ильича.