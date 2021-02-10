Симоньян прокомментировала удаление поста в Instagram

Instagram удалил пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, прокомментировавшей западные санкции. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

"Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост!:))) Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", - написала главред RT.

Ранее Instagram анонсировал появление новой функции по восстановлению удаленных публикаций. Речь, однако, идет о видео и фотографиях, которые сам пользователь удалил по ошибке или же в отношении которых впоследствии передумал. Восстановить пост можно будет в течение месяца.

В начале января Twitter удалил аккаунт жительницы Екатеринбурга, просившей помощи при пожаре. Трагедия унесла жизни восьми человек, в том числе ребенка.