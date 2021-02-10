По официальным данным, число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 100 млн человек. Чтобы защитить себя от мутаций заразы, многие страны все последнее время продолжали закручивать гайки: от введения более жестких ограничений на полеты до "герметичного" закрытия неба.

Мировая гражданская авиация, в том числе и российская, преодолевает крупнейший кризис в своей истории. Фото: Аносов Геннадий

Пандемия коронавируса оказала катастрофическое влияние на авиационную отрасль, тысячи самолетов по всему миру не летают. Банкротятся авиакомпании, сокращаются авиаспециалисты. Так, появилась информация: многие пилоты в благополучной всегда европейской стране вынуждены искать другие варианты занятости вплоть до переквалификации в... машинистов поездов.

Какие перспективы? Прогноз экспертов: в 2021 году облегчения для авиаотрасли и туризма особо ждать не приходится. Как считают аналитики, объемы пассажирских перевозок вернутся к доковидному уровню не ранее чем через два года. При этом специалисты делают ставку на умные технологии и инновации, которые помогут справиться с вызовами пандемии, а также максимально снизить риски для авиапассажиров.

- Мы видим, что все российские авиакомпании продолжают работать, - говорит вице-президент SITA (мирового поставщика IT-технологий в авиаотрасли) в России и СНГ Дмитрий Краснов. - Это во многом благодаря тому, что у нас есть большой внутренний рынок воздушных перевозок, которого либо нет, либо который очень узок для тех же европейских перевозчиков. Ведущие западные авиакомпании тоже работают, хотя и с большими потерями. Сейчас под процедурой банкротства находятся небольшие перевозчики в Италии. В Южной Америке крупные авиакомпании если не в состоянии банкротства, то по крайней мере в состоянии защиты от него.

Понятно, что очень многое зависит от того, как будет идти вакцинация, насколько правительства разных стран будут координировать свои действия. Легкой жизни ни для авиакомпаний, ни для аэропортов пока никто не ожидает. Потому что даже при наличии пассажиропотока потребуется время, чтобы вынужденно ставшие на тормоз авиакомпании смогли этому соответствовать. Как ни крути, реальность такова: вирус диктует самые жесткие требования к организации безопасных полетов.

- Нашей задачей является не только минимизация рисков, но еще и возврат доверия пассажиров к отрасли, - говорит Дмитрий Краснов. - На какие технологические вещи можно рассчитывать? Где-то это может быть мониторинг социальной дистанции. Однако самые важные - биометрические инструменты и мобильные приложения, которые позволят в меньшей степени прикасаться к оборудованию, помогут уменьшить очереди на стойках регистрации, на сдаче багажа.

COVID-19 диктует жесткие требования к организации безопасных полетов. Система должна распознавать лица даже в масках и респираторах

С этим согласен исполнительный директор Агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его словам, пандемия обозначила несколько принципиально важных вопросов. Возрастает значение технологических решений, связанных с self-travel (самостоятельным выполнением пассажирами большинства процедур и операций). Коммуникация со своим смартфоном и в бесконтактном формате с информационными стойками, а не с живыми людьми позволит потребителю лично управлять своим путешествием и минимизировать коммуникацию с персоналом аэропорта. А значит, снизить риск заражения.

Причем биометрические системы, доступные уже сейчас (например, сканирование отпечатков пальцев и радужки глаз), должны уступить место производительным, точным и надежным решениям, которые позволили бы использовать уникальные черты лица для достоверного распознавания личности.

Разработчикам таких решений предстоит решить сложную задачу: с одной стороны, система должна считывать данные бесконтактно, а с другой - распознавать лица даже в защитных масках и респираторах.

Надо сказать, что внедрение биометрических технологий как таковых очень заметно ускорилось из-за пандемии. Все больше аэропортов оборудуют бесконтактными шлюзами, которые открываются с помощью смартфона и биометрических систем распознавания лица по радужной оболочке глаза. Скажем, в международном аэропорту Дубая перевозчик создал непрерывную "биометрическую дорожку", которая позволяет путешественникам регистрироваться на рейс, выполнять иммиграционные формальности, заходить в зал ожидания и подниматься на борт самолета, просто следуя по маршруту в аэропорту.

А в международном аэропорту Пекина действует уже 600 терминалов с биометрическим контролем. Такое техническое решение сокращает очереди и помогает поддерживать социальную дистанцию. Такую же технологию используют в крупных аэропортах Катара и Куала-Лумпура.

В чем суть биометрической системы? При регистрации пассажир сканирует свой паспорт и делает свою фотографию у специального биометрического киоска. Так что система сравнивает сразу три снимка: два из биометрического паспорта и лицо "в натуре". После того как пассажир либо сканирует, либо распечатывает на этом устройстве свой посадочный талон, ему нет необходимости дальше предъявлять ни паспорт, ни талон. Если на посадку пришел не тот пассажир, или он пришел не на свой рейс, камера сразу опознает.

Получается схема: ваше лицо - ваш посадочный талон.

- Это идеальный метод прохождения всех формальностей в аэропорту. Первый пилотный проект такой биометрической системы идентификации пассажиров в России мы начнем в аэропорту Домодедово. Почему именно здесь? Потому что все системы турникетов, все системы управления пассажиропотоком там уже установлены, - говорит Дмитрий Краснов. - Надо лишь поставить биометрические камеры и начать процесс тестирования.

Кроме того, Домодедово стал первым аэропортом в России, внедрившим в 2018 году инновационную систему управления пассажиропотоком от SITA, использующую умные валидаторы и автоматизированные турникеты, обеспечивающие безопасность в пропускных зонах. Так, всего за месяц проведения чемпионата мира по футболу ее преимущество - быстрое прохождение предполетного контроля - оценили 1,2 млн человек. Всего в терминалах 1 и 2 Домодедово было установлено более 150 автоматических турникетов.

Одно из главных требований сегодня - обеспечение санитарной безопасности на земле и в небе. Фото: РИА Новости

Но, оказывается, даже к такой инновационной технологии есть вопросы. Один из них - как правило, отсутствие биометрических внутренних паспортов у россиян.

- Все технологии разработаны, действуют. Наше мнение, что эта система должна быть реализована еще вчера. По крайней мере, на этапе прилета в Россию. Почему? Потому что гражданин РФ имеет право в любом случае попасть на территорию Российской Федерации, - замечает эксперт.

Кстати, сейчас в каких-то аэропортах мира требуют справку об отсутствии ковида у авиапассажиров, в каких-то - нет. Обсуждается возможность внедрения электронных медицинских справок с отметками о прививках и в аэропортах России.

- Систему, которую предлагаем мы, а она работает уже в целом ряде европейских государств, - предварительная информация о полученной справке. В виде QR-кода или верифицирующего номера она вносится при бронировании билета или уже регистрации авиапассажира, - говорит вице-президент SITA. - То есть когда пассажир прилетает в другой город или в другую страну, там уже имеется вся необходимая информация о состоянии здоровья человека. Все данные.

На повестке дня стоит создание признаваемого всем мировым сообществом паспорта путешественника, или паспорта здоровья. Конечно, определить перечень данных, которые будут указаны в этом "паспорте", и методы тестирования должны правительства. Но, когда требования будут сформированы, необходимо будет создать глобальную информационную платформу, которая позволит эти данные собирать, хранить и систематизировать с учетом жестких ограничений по защите персональных данных. Это уже задача IT-компаний, - убежден Олег Пантелеев.

Как ни парадоксально, пока не существует каких-то единых стандартов для аэропортов, отмечают аналитики. Хотя всем понятно, что без них мировой авиаотрасли сложнее преодолеть самый тяжелый кризис за всю ее историю. Эти стандарты не должны мешать ни аэропортам, ни авиакомпаниям, не должны приводить к излишним затратам с их стороны. И, конечно, прежде всего они должны быть удобны пассажирам.

Если на посадку пришел не тот пассажир, камера сразу опознает. Схема: ваше лицо - ваш посадочный талон

Как подчеркивает Дмитрий Краснов, сейчас в разработке огромное количество технологий, которые включают в себя и машиноведение, и машинообучение, и возможность отслеживать в реальном времени перемещение пассажиров, соблюдение социальной дистанции. Но на данном этапе для того, чтобы снизить риск, вернуть отрасль в нормальное русло, достаточно нормально использовать то, что уже есть. Это биометрия, использование мобильных технологий, предварительная информация о пассажирах как медицинского характера, так и общего.

И кроме этого, все равно придется бороться за доверие пассажиров к отрасли. Чтобы люди не боялись летать.

Мнение

Роман Гусаров, директор AviaStat.Ru:

- Даже если человечеству удастся победить пандемию в 2021 году, мир уже не будет прежним. В новых реалиях помимо удобства и снижения себестоимости одним из главных требований станет обеспечение санитарной безопасности. Очевидно, приоритет будет отдаваться автоматизированным технологиям, которые существуют уже сегодня: саморегистрации, безбарьерному передвижению по территории аэропорта и даже бесконтактному прохождению пограничного контроля. Также возможно появление и новых систем, исключающих лишние контакты человека с человеком и позволяющих пассажиру чувствовать себя безопаснее.

Потребность в этих технологиях, в их приобретении и имплементации в бизнес-модель растет у аэропортов с каждым днем. Все прекрасно понимают, что за ними будущее, и это будущее быстро приближается.