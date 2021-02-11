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11.02.2021 12:04
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не подтвердил слухи о прекращении продаж Lada Niva Travel

Текст: Константин Руссов

В профиле ladanivanew была опубликована информация о приостановке продаж Lada Niva Travel, у которой якобы были обнаружены проблемы со светодиодными фонарями, которые запотевают.

Фото: скриншот с youtube.com
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В пресс-службе производителя "Российской газете" эту информацию не подтвердили, сообщив, что отгрузки ведутся в соответствии с планом.

Фонари - один из элементов, который достался Niva Travel в ходе глубокого рестайлинга. Вместо лампы накаливания в них установлены светодиодные элементы, их производством занимается компания "ОСВАР", принадлежащая ПАО "КамАЗ".

Продажи новой Lada Niva Travel начались 9 февраля 2021 года. Внедорожник предложен в трёх основных комплектациях, для средней и топовой также доступен опциональный пакет Off-Road со шноркелем, внедорожной резиной и тёмной отделкой потолка. Цена на модель стартует от 747 900 рублей.

#Lada