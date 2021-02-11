Новости

В Москве идет эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопии 09:10
В России запустят тематические приложения для госуслуг 08:58
На МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются поезда и электрички 08:54
Панарин получил травму в матче против "Бостона" 08:47
Си Цзиньпин призвал США уважать суверенитет Китая 08:30
Рублев и Хачанов вышли в третий круг Australian Open 08:28
Юрист рассказал о выплате, которую можно получить раз в год 08:20
Глава оргкомитета "Токио-2020" подаст в отставку из-за скандала 08:12
Названы самые популярные аудиокниги о любви у россиян 07:46
Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в префектуре Тиба 07:07
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года 07:05
За счет чего дорожная смертность в Москве упала вдвое 07:00
Россияне рассказали, хватает ли им любви 05:55
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону 05:38
Трамп не покинет Флориду даже после выселения из резиденции Мар-а-Лаго 04:50
Иммунолог дал советы не переболевшим коронавирусом 04:45
Соцсети ждут штрафы за привлечение детей к несанкционированным акциям 04:06
В Росгидромете рассказали о резком похолодании на Урале и в Сибири 03:50
Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии 03:08
Экипажу МКС отправят продовольственную посылку 02:51
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море 02:17
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной 01:38
В Петербурге сняли часть ограничений из-за коронавируса 01:34
"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 01:01
Повторение аномальных морозов ждет регионы центральной России 00:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 08:12
Рубрика: В мире

Глава оргкомитета "Токио-2020" подаст в отставку из-за скандала

Текст: Александр Ленин (Токио)
Председатель Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори уйдет в отставку, сообщает газета Asahi Shimbun. Такое решение ветеран японской политики принял на фоне развернувшегося вокруг него скандала из-за сексистского высказывания. Ожидается, что официально о своем решении Мори объявит 12 февраля на заседании исполкома "Токио-2020".

Напомним, Ёсиро Мори третьего февраля в ходе консультаций в рамках попечительского совета Японского олимпийского комитета (JOC) увязал количество женщин в составе спортивных комитетов и федераций с продолжительностью совещаний в этих органах. По его мнению, если одна женщина высказывает свое мнение по какому-либо вопросу, то и другая считает своим долгом выступить.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады

После этого замечания Мори подвергся резкой критике в соцсетях. Волна недовольства быстро перешла в публичную сферу и сделала смещение Мори с должности неизбежным. С осуждением его слов выступили премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ, а также ряд парламентариев. Негативно на фразу главы оргкомитета Игр отреагировали и японские волонтеры, которые стали массово отказываться от работы на турнире.

В свою очередь в Международном олимпийском комитете (МОК) также заявили о неприемлемости слов Мори, подчеркнув, что его ремарка не отвечает духу олимпизма. Японец признал свою ошибку и принес извинения, что, впрочем, так и не смогло переломить ситуацию в его пользу.

По данным местной прессы, новым руководителем оргкомитета "Токио-2020" станет бывший глава Японской футбольной ассоциации (JFA) Сабуро Кавабути.

В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях