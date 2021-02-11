Глава оргкомитета "Токио-2020" подаст в отставку из-за скандала

Напомним, Ёсиро Мори третьего февраля в ходе консультаций в рамках попечительского совета Японского олимпийского комитета (JOC) увязал количество женщин в составе спортивных комитетов и федераций с продолжительностью совещаний в этих органах. По его мнению, если одна женщина высказывает свое мнение по какому-либо вопросу, то и другая считает своим долгом выступить.

После этого замечания Мори подвергся резкой критике в соцсетях. Волна недовольства быстро перешла в публичную сферу и сделала смещение Мори с должности неизбежным. С осуждением его слов выступили премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ, а также ряд парламентариев. Негативно на фразу главы оргкомитета Игр отреагировали и японские волонтеры, которые стали массово отказываться от работы на турнире.

В свою очередь в Международном олимпийском комитете (МОК) также заявили о неприемлемости слов Мори, подчеркнув, что его ремарка не отвечает духу олимпизма. Японец признал свою ошибку и принес извинения, что, впрочем, так и не смогло переломить ситуацию в его пользу.

По данным местной прессы, новым руководителем оргкомитета "Токио-2020" станет бывший глава Японской футбольной ассоциации (JFA) Сабуро Кавабути.