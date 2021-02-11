Хорватия готова закупить российскую вакцину "Спутник V"

Посольство России в Загребе в связи с большим количеством поступающих вопросов о возможности приобретения российской вакцины "Спутник V" проинформировало, что, являясь дипломатическим представительством и в рамках своей компетенции, не может заниматься заказом, доставкой, распространением, продажей этого жизненно важного медицинского препарата.

"Для ввоза на территорию Хорватии любых медикаментов и лекарств необходимы соответствующие разрешения госорганов Хорватии и ответственных институтов Евросоюза, - отметили дипломаты. - Вместе с тем сообщаем, что посольство готово приложить все усилия к активизации двустороннего диалога и максимально быстрой проработке вопроса о доставке вакцины российского производства при наличии инициативы со стороны хорватских властей. К сожалению, пока официального обращения с хорватской стороны относительно закупок российской вакцины не поступало".

Между тем в интервью центральной хорватской газете "Вечерни лист" посол России в Загребе Андрей Нестеренко сообщил, что на сегодняшний момент Хорватия пока не обращалась к Москве по теме приобретения российской вакцины.

"Полагаем, что это связано с вопросом "евродисциплины" и необходимости получения предварительного разрешения от Европейской Комиссии, - констатировал он. - У нас уже есть позитивный пример достижения договоренности о поставке вакцины российского производства в страну Европейского союза, и это - Венгрия. Почему бы не пойти по аналогичному пути? Если власти Хорватии готовы в рамках ускоренной процедуры к сертификации вакцины для экстренных нужд населения страны, то можно оперативно обратиться к властям России по этому поводу, и я уверен, что будут рассмотрены все возможности для оказания соответствующей поддержки такого обращения".