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11.02.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

"Летающая" Lada. АвтоВАЗ опубликовал видео с новой Niva Travel

Текст: Валерий Карташов

9 февраля текущего года в России стартовали продажи Niva Travel. К этому событию Lada опубликовала рекламный ролик о рестайлинговой модели.

Фото: скриншот с youtube.com
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В видео стандартная Niva Travel и Niva Travel в версии Off-road сменяют друг друга в кадре. Первая держит путь исключительно по асфальтовому покрытию, вторая преимущественно по бездорожью. Также в одном из кадров Niva Travel даже подлетает на склоне, демонстрируя работу подвески.

В конце ролика городская Niva Travel подъезжает к кафе. Водитель с семьёй в салоне с помощью камеры заднего вида и парктроников аккуратно паркуется. При этом двое мужчин на улице внимательно наблюдают за данным действием. Один спрашивает: "Это точно "Нива"?". Затем на парковочное место влетает внедорожная Niva Travel, забрызганная грязью. Другой отвечает: "Точно".

АвтоВАЗ заявляет, что Lada Niva Travel приспособлена как для покорения дикой природы, так и для ежедневных поездок по городу. Поэтому модель получила следующий слоган: "Выросла дикой, приучена к городу".

Фото: Пресс-служба Dacia.
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Lada Niva Travel примерила новую головную оптику, светодиодные фонари, оригинальную решётку радиатора, иные бампера и обвес, массивный капот и другие передние крылья.

Автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л. с., пятиступенчатой "механикой", постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Niva Travel доступна в трёх комплектациях: Classic, Comfort, Luxe. Предлагается и пакет Off-road. Модификацию Off-road отличает шноркель, "зубастая" резина, обвес из неокрашенного пластика, чёрная отделка салона. Диапазон цен - от 747 900 до 905 900 рублей.

#Lada