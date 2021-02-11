Новый Infiniti QX60 получит 3,5-литровый мотор и 9-ступенчатый "автомат"

Марка Infiniti рассказала о том, что второе поколение кроссовера Infiniti QX60 дебютирует с новой 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, работающей в паре с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 (283 л.с.).

Как отмечает пресс-служба бренда, расширенный диапазон передаточных чисел "автомата" обеспечивает отличную приемистость и высокую эластичность, что подтверждено масштабной программой тестирования автомобиля.

В салоне нового QX60 появился переключатель предустановленных режимов движения Infiniti Drive Mode Selector. На выбор водителю предлагается пять вариантов - "Стандарт" (Standard), "Экономичный" (ECO), "Снег" (Snow), "Спортивный" (Sport), "Индивидуальный" (Personal).

Команды испытателей провели за рулем тестовых прототипов тысячи часов и проехали сотни тысяч километров по дорогам Северной Америки, настраивая все параметры автомобиля: от динамики и управляемости до комфорта и безопасности.

Infiniti в ближайшее время пообещала раскрыть другие особенности автомобиля. Стоит отметить, что новый QX60 появится и в России. Модель должна дебютировать в этому году.