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11.02.2021 17:23
Рубрика: Легковые авто

Новый Infiniti QX60 получит 3,5-литровый мотор и 9-ступенчатый "автомат"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Марка Infiniti рассказала о том, что второе поколение кроссовера Infiniti QX60 дебютирует с новой 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, работающей в паре с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 (283 л.с.).

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Как отмечает пресс-служба бренда, расширенный диапазон передаточных чисел "автомата" обеспечивает отличную приемистость и высокую эластичность, что подтверждено масштабной программой тестирования автомобиля.

В салоне нового QX60 появился переключатель предустановленных режимов движения Infiniti Drive Mode Selector. На выбор водителю предлагается пять вариантов - "Стандарт" (Standard), "Экономичный" (ECO), "Снег" (Snow), "Спортивный" (Sport), "Индивидуальный" (Personal).

Команды испытателей провели за рулем тестовых прототипов тысячи часов и проехали сотни тысяч километров по дорогам Северной Америки, настраивая все параметры автомобиля: от динамики и управляемости до комфорта и безопасности.

Infiniti в ближайшее время пообещала раскрыть другие особенности автомобиля. Стоит отметить, что новый QX60 появится и в России. Модель должна дебютировать в этому году.

#Infiniti