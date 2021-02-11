Новый Nissan Pathfinder не будут выпускать в России

Nissan Pathfinder нового поколения не будет локализован на автозаводе японской марки в Санкт-Петербурге. Модель планируют импортировать в нашу страну. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе Nissan.

Производство кроссовера наладят на заводе в Смирне, штат Теннеси. Если продажи нового Nissan Pathfinder в США начнутся летом 2021 года, то до России автомобиль доберётся в конце текущего года.

Напомним, сегодня представленные в нашей стране Nissan Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano выпускаются локально.

Что касается Nissan Pathfinder пятого поколения, то он был официально представлен в Соединённых Штатах 5 февраля.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Модель отличает светодиодные фары С-образной формы, трёхсекционная решётка радиатора V-motion, широкие фонари. При этом пятая дверь с угловатым дизайном напоминает очертания первых Pathfinder.

Восьмиместный кроссовер получил полностью новый интерьер. В базовой версии имеется 7-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательный комплекс на 8 дюймов.

Машина сохранила прежнюю платформу. Под капотом Pathfinder располагается бензиновый V6 объёмом 3,5 литра и мощностью 288 л. с. Мотор стыкуется с 9-ступенчатой АКП. Привод - передний, либо полный. Дорожный просвет составляет 194 мм. Объём багажного отделения - 470 л.