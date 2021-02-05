Новый Nissan Pathfinder: дизайн от X-Trail, 8 мест и "автомат"

Nissan Pathfinder сменил поколение после семи лет присутствия на рынке. Кроссовер сохранил прежнюю платформу, получил "рубленый" дизайн внешности, полностью пересмотренный салон и новый силовой агрегат.

Дизайн новинки благодаря "бровям" дневных ходовых огней и блок-фары под ними напоминает новый X-Trail, но вместе с тем Pathfinder выглядит мощнее и основательнее. Многие уже отметили сходство "кормы" внедорожника с моделями Land Rover и в шутку посоветовали Nissan написать на крышке багажника название модели чуть крупнее - не видно, дескать.

В сравнении с прошлым Pathfinder новинка имеет прямые линии кузова, а три прорези под кромкой капота отсылают к первому поколению внедорожника, тогда ещё рамному Nissan Terrano (1987-1995гг.).

Фото: Пресс-служба Nissan.

Дизайн салона опять же как у X-Trail: всё, кроме формы торпедо, сделано под копирку с поправкой на габариты и премиальность. В пятый Pathfinder помещается восемь человек, опционально можно заказать отдельные кресла второго ряда. В базовую комплектацию включена 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедиа с тачскрином на 8 дюймов.

В дорогих версиях диагональ увеличивается до 12.3 и 10.8 дюйма соответственно. Также по умолчанию внедорожник оснащён комплексом Nissan SafetyShield 360, включающий десять подушек безопасности, в более дорогих версиях модель имеет центральный эйрбег, которые впервые дебютировал на корейском "премиуме" Genesis GV80.

В компании отметили, что новый Nissan Pathfinder намного тише, чем прошлое поколение: в моторном отсеке на 60% больше "шумки", стёкла стали толще.

Двигатель остался прежним: "шестёрка" объёмом 3.5 литра мощностью 288 л.с. (351 Нм). Но в паре с ним работает теперь не вариатор, а 9-ступенчатый "автомат". К слову, в расширенном списке режимов работы трансмиссии есть режим "Tow", предназначенный для буксировки (до трёх тонн). На рынке США Nissan Pathfinder будет предложен с передним и полным приводом.

Продажи новинки в Соединённых Штатах стартуют летом 2021 года, в России модель появится в конце 2021 года.