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11.02.2021 10:05
Рубрика: Легковые авто

Новыми партнерами Apple могут стать Nissan, Honda или BMW

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Не так давно сообщалось о том, что сделка между Apple и концерном Hyundai-Kia по проекту нового электромобиля расторгнута.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Как заявили аналитики рынка, опрошенные CNN, Apple может договориться о выпуске электрокара с Honda, Nissan, BMW или альянсом Stellantis (концерны PSA Group и FCA Automobiles).

Известно, что речь идёт не о полноценном партнёрстве, а скорее лишь о контрактном производстве электромобилей.

По мнению автомобильных экспертов, Apple нужен партнёр, который уже производит машины. Для перехода в эту отрасль требуются инвестиции, опыт и затраты на рабочую силу. Но в Apple не готовы делиться с возможными партнёрами собственными разработками в области электрических и автономных транспортных средств.

Сделка, в которую не входит обмен технологиями и сотрудничество над будущими проектами, превратила бы крупных производителей в сборочную площадку. Единственное преимущество - это объёмы выпуска продукции.

Apple может попытаться и вовсе нанять компанию Magna. Контрактный автопроизводитель уже собирает на своих мощностях модели для Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar. У Magna даже имеется в "арсенале" собственная электрическая архитектура.

По неофициальным данным, перспективный Apple Car продемонстрируют осенью текущего года. Электрокар с полностью автономной системой управления должен увидеть свет в 2024 году.

#Nissan #BMW #Honda