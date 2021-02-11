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11.02.2021 14:49
Рубрика: Происшествия

По итогам незаконных акций возбуждено и расследуется уже 90 уголовных дел

Текст: Иван Петров
В МВД России рассказали, сколько всего в настоящий момент расследуется уголовных дел по итогам прошедших в конце января-начале февраля в некоторых российских городах несогласованных акций. "По фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций, возбуждено 90 уголовных дел", - сообщили в полицейском ведомстве.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В МВД пояснили, что не просто так напомнили об этих делах, а в связи с запланированными на ближайшее время новыми акциями. "В ряде интернет-изданий и соцсетях опубликована информация о запланированных на ближайший период несогласованных публичных мероприятиях в субъектах РФ. МВД России напоминает, что в регионах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой продолжают действовать ограничительные меры. Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб", - говорится в официальном сообщении МВД России.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации/youtube.com
Видео: СК показал еще одного задержанного участника незаконной акции

За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, напомнили в полиции, предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках - уголовная.

"Министерство внутренних дел РФ готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах и других населенных пунктах. Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности", - подчеркнули в полиции.

В МВД призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. "Во избежание конфликтов рекомендуем руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий. Заранее планировать маршруты своих передвижений", - заключили в МВД России.

Ранее сообщалось, что по итогам незаконных акций в Москве в спецприемники для отбывания назначенного судами административного ареста направлены 972 человека. По тем же причинам оштрафованы 1232 человека.

Что касается уголовных дел, то недавно сообщалось о расследовании по всей стране около 50 дел. Большая часть из них расследуется Следственным комитетом по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Дела же о перекрытии дорог и порче проезжей части расследуются органами МВД.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Митинги и шествия

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