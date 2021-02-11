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11.02.2021 10:12
Рубрика: Происшествия

Алтайский маньяк совершил побег из кипрской тюрьмы

Текст: Наталья Граф
Серийный насильник Александр Сатлаев сбежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре.
Александр Сатлаев. Фото: vk.com Александр Сатлаев. Фото: vk.com
Александр Сатлаев. Фото: vk.com

По предварительным данным, 29-летнему мужчине удалось выбраться из своей камеры и спрятаться. Кипрские СМИ пишут, что преступник знал, что двери в тюрьму открываются, когда в нее въезжает тележка с едой. В результате он воспользовался этой возможностью для того, чтобы вырваться на свободу. Уже на протяжении двух дней беглеца разыскивают полицейские и военные.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Бывший следователь СК РФ по Республике Алтай Александр Сатлаев был задержан на Северном Кипре в 2019 году. Мужчина был арестован в Керинии по подозрению в нападении на местную жительницу: россиянин придушил прохожую, затем выхватил у нее сумочку с деньгами и сбежал. Задержать злоумышленника удалось благодаря записям с видеокамер. Как выяснилось, он прибыл на Кипр по поддельным документам, чтобы скрыться от российского правосудия.

Сатлаев находился в международном розыске как серийный насильник и обвинялся в совершении преступления на территории Алтайского края. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ "Изнасилование" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Как уже сообщала "РГ", насильник на протяжении нескольких лет держал в страхе весь город Горно-Алтайск. В республиканской столице нападения на женщин происходили с пугающей регулярностью и по одной и той же схеме. Когда по подозрению в совершении дерзких преступлений был задержан 23-летний сотрудник следственного комитета, это стало шоком для общественности.

При приеме на работу у Сатлаева не было выявлено психических отклонений, он успешно прошел исследование на детекторе лжи. Молодой человек хорошо зарекомендовал себя на службе. Более того, выяснилось, что злоумышленник официально занимался расследованием собственных преступлений и даже уговорил одну из своих жертв забрать заявление. А потом на основании этого вынес постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Фото: скриншот видео МВД России
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Сразу же после задержания Сатлаева в Горно-Алтайск прибыла комиссия из СК РФ, которая назвала этот случай вопиющим. От должностей были отстранены руководитель регионального управления СК, его заместитель, а также непосредственный руководитель задержанного. В отставку пришлось уйти и его отцу - председателю районного суда.

В 2015 году Горно-Алтайский городской суд приговорил Александра Салтаева к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2019 года мужчину освободили по УДО. Но, как выяснилось, на путь исправления он так и не встал.

Спустя несколько месяцев после выхода на свободу он изнасиловал жительницу Барнаула, сбежал из города и скрылся на Северном Кипре.

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