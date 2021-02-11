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11.02.2021 15:46
Рубрика: Происшествия

Жительница Дагестана объяснила, зачем выдала кукол за детей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Жительница Дагестана подложила мужу на похоронах кукол, чтобы скрыть от него, что не была беременна. Об этом говорится в объяснительной, которую составили правоохранители.

Фото: vesti.ru
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Фотографии документа опубликовал глава Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. Из нее следует, что женщина в течение трех месяцев притворялась, что находится в положении. Делала она это даже после того, как сдала анализ, который показал, что она не ждет ребенка.

- Я видела, как обрадовался мой муж, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать... По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, - заявила женщина во время допроса у правоохранителей.

Напомним, ранее житель Дагестана Дауд Даудов записал видео с похорон своих двух младенцев. Во время траурной процессии в республике мужчина заподозрил неладное и решил проверить, что скрывается в ритуальных саванах - в них по мусульманской традиции заворачивают покойников. А там вместо детских тел оказались куклы.

Выяснилось, что его жена поехала на Ставрополье якобы в перинатальный центр на роды. Там она купила двух детских кукол, а родственникам сказала, что вскоре после рождения ее близнецы умерли.

Следователи в Ставропольском крае и Дагестане сейчас проводят доследственную проверку этого инцидента, по результатам которой примут процессуальное решение.

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