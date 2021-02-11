С 14 февраля начнутся регулярные авиарейсы из Петербурга в Минск

Напомним, что с 13 февраля возобновляются авиаперелеты по маршруту Минск - Ростов-на-Дону - Минск. Рейсы будут производиться авиакомпанией "Белавия". Также авиакомпания "Белавиа" с 12 февраля возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск - Санкт-Петербург - Минск. Кроме того, будет увеличено количество полетов по маршруту Минск - Москва (DME) - Минск.
В Санкт-Петербург самолеты "Белавиа" будут летать по пятницам (аэропорт Пулково), в Ростов-на-Дону - по субботам, обратный рейс - по воскресеньям, а в Москву - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в аэропорт Домодедово.
С 9 февраля и авиакомпания "Аэрофлот" увеличила с трех до пяти рейсов в Минск. Теперь самолеты будут отправляться из аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Помимо авиасообщения россиянам и белорусам с 8 февраля доступно и железнодорожное сообщение. Пока движение восстановлено не в полном объеме. На данном этапе начали курсировать белорусский фирменный скорый поезд "Беларусь" №2/1 Минск - Москва и российский фирменный скорый поезд "Янтарь" №30/29 Калининград - Москва.