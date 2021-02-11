С 14 февраля начнутся регулярные авиарейсы из Петербурга в Минск

Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Минск. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Первый рейс из базового для авиакомпании аэропорта Пулково в Минск состоится 14 февраля, сообщается на сайте аэропорта Пулково. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Напомним, что с 13 февраля возобновляются авиаперелеты по маршруту Минск - Ростов-на-Дону - Минск. Рейсы будут производиться авиакомпанией "Белавия". Также авиакомпания "Белавиа" с 12 февраля возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск - Санкт-Петербург - Минск. Кроме того, будет увеличено количество полетов по маршруту Минск - Москва (DME) - Минск.

В Санкт-Петербург самолеты "Белавиа" будут летать по пятницам (аэропорт Пулково), в Ростов-на-Дону - по субботам, обратный рейс - по воскресеньям, а в Москву - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в аэропорт Домодедово.

С 9 февраля и авиакомпания "Аэрофлот" увеличила с трех до пяти рейсов в Минск. Теперь самолеты будут отправляться из аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Помимо авиасообщения россиянам и белорусам с 8 февраля доступно и железнодорожное сообщение. Пока движение восстановлено не в полном объеме. На данном этапе начали курсировать белорусский фирменный скорый поезд "Беларусь" №2/1 Минск - Москва и российский фирменный скорый поезд "Янтарь" №30/29 Калининград - Москва.