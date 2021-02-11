В Карелии началось повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский городской суд рассматривает дело бывших инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова. Об этом "РГ" сообщили в суде. Их обвиняют по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц). В водном походе тогда утонули 14 подростков.

Напомним, трагедия произошла в июне 2016 года. 47 детей вместе с инструкторами - учащимися педагогического колледжа отправились в непогоду на лодках к одному из островов на озере. Налетевший ветер перевернул лодки. Большинство ребят добрались до острова, в том числе и инструкторы, но 14 школьников погибли.

К уголовной ответственности привлекли начальника лагеря Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова, их приговорили к 9,5 года лишения свободы. Инструктора Павла Ильина оправдали, а Валерий Круподерщиков получил восемь месяцев колонии, от которых его освободили по истечению срока давности.

Но Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского городского суда в отношении двух инструкторов. Начавшийся процесс обещает быть долгим. В уголовном деле около 300 томов и все их будут изучать на заседаниях.