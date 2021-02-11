На фронтах нашей памяти идет борьба за честь и достоинство поколения ветеранов

Мои родители давно ушли из жизни. Мы, их дети, по правде и совести обязаны защитить достоинство своих отцов и матерей. Некоторые соратники скандального блогера договорились и поставили под сомнение заслуги фронтовика Артеменко. Мол, и награды у него не те, и воевал он не там. Одни ищут расхождения в архивных документах, другие делают выводы. Читать это стыдно и больно. А сами фронтовики уже ответить не могут - уходят последние участники Великой Отечественной.

Вот я представила, что кто-то поставил бы под сомнение награды моей мамы, Марии Ивановны Анфинагентовой, участницы Сталинградской битвы, удостоенной нескольких боевых медалей и орденов. "Где медаль "За отвагу"? - спросят. А ее действительно нет. И к этой утрате я имею прямое отношение. В детстве мы, дети фронтовиков, играли в "войнушку". В игру принимали тех, кто приносил из дома родительские награды, поэтому участвовали в ней практически одни мальчишки. Однажды и я пришла за станичную околицу, где мои сверстники соорудили шалаши и устроили "поле битвы". Увидев на моей курточке орден Красной Звезды и медаль "За отвагу", кто-то из них заявил: у девочки таких наград быть не может. Я возмутилась и рассказала, что моя мама командовала санитарным взводом, спасала на поле боя раненых бойцов. После этого пацаны стали меня брать в атаку, и в каком-то из таких боев-наступлений медаль "За отвагу" исчезла.

Помню, как плакала мама, узнав об этом. Так я и не восстановила ее награды, благо нашла в архиве документальные подтверждения о них. Теперь возможностей для этого стало больше. "Узнай, за что твой дед не получил медаль!" - обратились мы шесть лет назад к читателям и запустили на сайте "Российской газеты" поисковый проект "Звезды Победы". С тех пор рассказали о многих неизвестных прежде героях и их судьбах. Были счастливы, когда затерявшиеся с войны награды приходили к живым фронтовикам.

В их числе была и Анна Михайловна Тхагапсова (урожденная Авакумова) из Майкопа. В ноябре 2015 года корреспонденты "РГ" стали свидетелями вручения ей медали "За отвагу". Церемония награждения прошла в школе № 7 города Майкопа. Примечательно, что прямо из школы, в шестнадцать лет, Нюра Авакумова ушла в партизаны. И в школе же, 73 года спустя, ветерану войны рукоплескали, когда медаль из 1942 года ее наконец-то нашла. Сотни ребят собрались в большом и нарядном актовом зале, чтобы поздравить ветерана с наградой, которой она была удостоена еще в начале Великой Отечественной войны, но узнала об этом лишь благодаря проекту "Российской газеты".

Анны Михайловны Тхагапсовой не стало в мае 2017 года. Рассказывает ее сын, Владимир Махмудович Тхагапсов.

Мамину медаль "За отвагу" потеряла я - в детской игре. И кто-то посмеет сомневаться в ее фронтовой награде?

- О том, что мама во время войны бала партизанкой, я узнал лет 30 назад, - говорит он. - До этого она просто боялась рассказывать. Причиной стал плен, в который попала, возвращаясь с партизанского задания...

Чудом выжив в фашистской неволе, Анна долгие десятилетия молчала о том, как ходила в разведку по заданию Никифора Коляды, известного партизанам Смоленщины под именем Батя. К лету 42-го в его соединении было десять партизанских отрядов. Слава Бати была так велика, что в мае 1942 года в посольстве Великобритании в Москве ему вручили кортик, которым награждались только высшие военачальники, а в июне он был удостоен ордена Ленина. Но и его не миновала горькая чаша страданий и унижений: в октябре того же 42-го по доносам завистников Никифор Коляда был арестован, обвинен в невыполнении боевого приказа и отправлен в ГУЛАГ. Двенадцать лет провел в лагерях, в 1954 году был полностью реабилитирован, но вскоре после освобождения умер от инфаркта.

- Предательство пережила и моя мама, которую выдала полицаям школьная подруга, - продолжает Владимир Тхагапсов. - Произошло это незадолго до ареста Бати. До конца зимы 1944 года пробыла в лагере. Когда освободилась, ей посоветовали не рассказывать никому о своем партизанском прошлом. Так она и молчала больше 70 лет. После лагеря попала на Север, где познакомилась со своим будущим мужем, моим отцом Махмудом Тхагапсовым, и взяла его фамилию. А история партизанки Нюры Авакумовой осталась только в ее личной памяти...

Около 20 лет Тхагапсовы прожили на Севере, а потом Махмуд вместе с женой и двумя сыновьями вернулся в родную Адыгею. Лишь шесть лет назад сын узнал от мамы, что она была представлена к награде. На основании справки, найденной в смоленском архиве, удалось разыскать приказ командования партизанского отряда о представлении ее к медали "За отвагу". На основании этой справки и свидетельства о заключении брака военкомат Майкопа выписал на имя Анны Михайловны Тхагапсовой удостоверение участника Великой Отечественной, а позже - документы на получение медали в честь 70-летия Победы. В ноябре 2015-го в Майкоп пришла и долгожданная партизанская награда.

- Мама очень гордилась медалью "За отвагу", которой была удостоена в 17 лет, - говорит ее сын. - Статус ветерана войны она получила лишь за два года до смерти. Но эти два года были очень важны не только для нее, но и для нас, ее детей и внуков. Всегда важно, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы герои и предатели получили по заслугам.

Алексея Навального Владимир Махмудович Тхагапсов считает предателем и объясняет свою позицию так:

- Участник войны Игнат Артеменко, которого он оскорбил, был партизаном, как и моя мама. А потом и в действующей армии. Его ветеранский статус подтвержден, в том числе тяжелым ранением, полученным накануне Победы. Это же как надо не знать жизнь в своей стране, чтобы выйти с такой клеветой! Она не против одного ветерана, а против всего Бессмертного полка. Обидно, что слепые подростки идут за ним. Если не станем молчать, прозреют и они...

Владимир Тхагапсов живет в квартире мамы. И здесь все хранит память о ней. В центре комнаты - ее большой портрет, а за стеклом комода - удостоверение и коробочка с медалью, которая нашла Анну Михайловну через много лет после Победы.