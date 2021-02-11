В Крым по программе кешбэка купили более 9,5 тысячи путевок

На втором этапе программы стимулирования внутреннего туризма (кешбэка) в Крым, по предварительным данным министерства курортов и туризма РК, было приобретено более 9,5 тысячи путевок. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Волченко.

По его данным, из них около половины приходится на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на программы оздоровления и восстановления после COVID- 19.

По информации пресс-службы минкурортов РК, во втором этапе программы кешбэка Ростуризма приняли участие девять крымских туроператоров и 85 объектов размещения. А спрос на отдых в Крыму в межсезонье по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 1,5 раза. Доля Крыма в продажах санаторного направления российскими туроператорами составляет около 40 процентов.

На территории Республики Крым функционирует сейчас 91 санаторий, из них 71 продолжили работать в межсезонье.

Как сообщалось ранее, 40 объектов размещения разработали программы санаторно-курортного лечения после перенесения новой коронавирусной инфекции.

По программе кешбэк, возвращается до 20 процентов стоимости от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей за приобретенный комплексный тур или круизы. Можно забронировать только гостиницу, но на срок не менее двух ночей. Покупку нужно оплатить по карте "Мир"