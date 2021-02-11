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11.02.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda рассказала подробности о новой Fabia и показала первый тизер

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Впервые компания Skoda опубликовала официальное изображение четвёртого поколения хэтчбека Fabia, мировая премьера которого состоится этой весной.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Новая Skoda Fabia создаётся на платформе MQB-A0, которая позволит увеличить жёсткость кузова и повысит пассивную безопасность автомобиля. И Fabia станет больше: например, багажное отделение увеличится на 50 литров.

Также платформа позволяет устанавливать ранее недоступные электронные системы помощи водителю и безопасности.

В линейку двигателей, по заявлению компании, войдут самые прогрессивные, относящиеся к поколению Evo. Хэтчбек можно будет купить как с механической трансмиссией, так и с 7-ступенчатым "роботом" DSG.

Ранее "РГ" сообщала, что смену поколений переживёт только хэтчбек Fabia, а универсал Fabia Combi будет выпускаться в прежнем виде как минимум до конца 2022 года.

#Skoda