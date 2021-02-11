Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.02.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota Celica возродится в облике хэтчбека, созданного вместе с Subaru

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компании Subaru и Toyota продолжают сотрудничество. Очередным автомобилем может стать "горячий" хэтчбек с симметричным полным приводом. Японские автопроизводители вдохновляются раллийными моделями, выходившими на старт в 90-х годах.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota Tundra впервые сменит поколение за 14 лет. Дилеры в нетерпении

По информации японского журнала The Best Car, новинка получит турбированный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2.4 литра. По габаритам модель окажется близка к Impreza Sport (также просто Impreza). Уточняется, что система полного привода будет позаимствована у Subaru, хотя у Toyota есть наработки, использованные в Yaris GR для раллийного чемпионата.

Дебют новинки может состояться осенью 2022 года.

Американский Autoblog предполагает, что новая модель с шильдиком Toyota могла бы получить имя Celica, право на которое японская компания продлила в прошлом месяце. Правда, в таком случае возникает вопрос к типу кузова: Celica - купе. С другой стороны, особенности будущего хэтча были у двухдверки: выпускалась полноприводная Celica All-Trac для США, на Celica GT-Four брали подиумы мирового ралли.

Напомним, Subaru и Toyota выпускают спорткупе BRZ и GT86, которые являются идентичными в техническом плане, также к выходу готовится новый электрокроссовер.

#Toyota #Subaru