Toyota Celica возродится в облике хэтчбека, созданного вместе с Subaru

Компании Subaru и Toyota продолжают сотрудничество. Очередным автомобилем может стать "горячий" хэтчбек с симметричным полным приводом. Японские автопроизводители вдохновляются раллийными моделями, выходившими на старт в 90-х годах.

По информации японского журнала The Best Car, новинка получит турбированный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2.4 литра. По габаритам модель окажется близка к Impreza Sport (также просто Impreza). Уточняется, что система полного привода будет позаимствована у Subaru, хотя у Toyota есть наработки, использованные в Yaris GR для раллийного чемпионата.

Дебют новинки может состояться осенью 2022 года.

Американский Autoblog предполагает, что новая модель с шильдиком Toyota могла бы получить имя Celica, право на которое японская компания продлила в прошлом месяце. Правда, в таком случае возникает вопрос к типу кузова: Celica - купе. С другой стороны, особенности будущего хэтча были у двухдверки: выпускалась полноприводная Celica All-Trac для США, на Celica GT-Four брали подиумы мирового ралли.

Напомним, Subaru и Toyota выпускают спорткупе BRZ и GT86, которые являются идентичными в техническом плане, также к выходу готовится новый электрокроссовер.