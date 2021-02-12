Адвокаты Трампа за один день изложат свои доводы в сенате

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа на процедуре в рамках его импичмента в сенате намерены использовать для изложения своей позиции один день вместо положенных по регламенту минимум двух. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на советника предвыборного штаба Трампа Джейсона Миллера.

Ранее законодатели приняли резолюцию по формату самой процедуры, согласно которой у каждой из сторон на изложение своей позиции есть по 16 часов - не более восьми часов в день, пишет ТАСС. Обвинители закончили двухдневное озвучивание своих доводов. В пятницу должно начаться выступление защиты, которую представляют адвокаты Дэвид Шон и Брюс Кастор. Они озвучат все свои доводы в течение одного дня.

Ранее Шон просил приостановить процесс. Адвокат пояснил, что исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в процессе, если тот будет продолжаться после захода солнца в пятницу 12 февраля. Сторона обвинения пошла ему навстречу. Позднее Шон, однако, отозвал свою просьбу, отмечает The Wall Street Journal.

Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу перед беспорядками, произошедшими шестого января в здании Капитолия. Импичмент бывшему хозяину Белого дома предлагается вынести задним числом, чтобы в будущем лишить его возможности баллотироваться на пост президента.