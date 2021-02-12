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12.02.2021 01:30
Рубрика: Digital

Эксперт рассказал, зачем хакерам персональные данные

Текст: Иван Черноусов
Хакеры взломали польскую студию разработки CD Projekt RED, авторов нашумевшей игры Cyberpunk 2077 и угрожают опубликовать исходные коды видеоигр, а также личные данные сотрудников компании. Причем первую часть обещания злоумышленники уже выполнили - в открытом доступе появился исходный код нескольких игр польской студии. Вполне вероятно, что киберпреступники выложат и персональные данные сотрудников. О том, почему хакеры ведут охоту на такую информацию, в чьи руки она попадает и как ею пользуются, рассказал Алексей Кубарев, руководитель группы развития бизнеса Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар".
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

"Основной целью хакеров является получение прибыли от распространения вредоносных атак и мошенничества, - объясняет Кубарев. - Для того, чтобы преуспеть в этом, злоумышленники используют целый арсенал средств. Персональные данные могут быть как конечной целью - их можно продать, так и промежуточной - для реализации атак. Так, базы украденных данных одни хакеры продают, другие - покупают. Зная ФИО, возраст, номер телефона и источник утечки данных, злоумышленник может выбрать группу для целевой атаки. Самой незащищённой группой населения для атак являются пенсионеры, которые довольно легко поддаются внушению, услышав информацию о себе или родственниках. В последнее время популярной является мошенническая схема, когда звонит якобы сотрудник банка и под любым предлогом просит установить на телефон программное обеспечение, которое должно защитить средства на счету клиента. Когда жертва это делает, на устройство скачивается вредоносная программа, которая похищает данные для доступа к банковским счетам".

Фото: Михаил Руденко / istock
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По словам специалиста, наиболее востребованной информацией в киберпреступном мире являются персональные данные, связанные с финансовой сферой, например, базы клиентов банка. "Их проще всего монетизировать с помощью различных мошеннических схем. Стоимость базы зависит от ее свежести, количества уникальных записей персональных данных и объема атрибутов, таких как телефон, адрес, номер банковской карты или паспорта и т. д. Эти данные используются для обогащения информацией уже имеющихся баз с целью дальнейших как целенаправленных атак, так и для массовых атак, таких как фишинг или спам-рассылки", - говорит он.

Эксперт утверждает, что мошенники покупают персональные данные на закрытых форумах в теневом сегменте сети. "Там базы данных размещают хакеры, либо взломавшие ресурс с базой, либо получившие ее от инсайдеров. К инсайдерам относятся сотрудники компании, которые имеют доступ к информации и могут ее намеренно или нечаянно распространить, оказавшись жертвой социальной инженерии".

Злоумышленники вычисляют интересующих их сотрудников и различными способами делают так, чтобы они предоставили либо данные, либо технический доступ к ним. Например, хакер может позвонить и представиться системным администратором компании, который проводит технические работы. Он просит выполнить несколько действий на рабочем компьютере жертвы, после которых может получить всю необходимую ему информацию.

Фото: pixabay.com
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По мнению Кубарева, человек не может повлиять на защиту персональных данных, которые он предоставляет компаниям, так как за безопасность данных отвечают компании, которые их обрабатывают. "Но любой человек может запросить у компании, какие данные о нем есть, кем и как они обрабатываются, и потребовать их удалить. Для собственной безопасности гражданам рекомендуется ряд определенных правил поведения, которые не позволят им самим стать причиной утечки. Так, следует внимательно относиться к любым письмам и сайтам, которые требуют ввода данных о себе, и проверять, действительно ли они относятся к официальному домену компании. Кроме того, злоумышленники могут использовать социальные сети для сбора сведений, поэтому будет лучше свести к минимуму информацию с личными данными в своих аккаунтах или ограничить к ним публичный доступ, если это возможно", - заключает он.

Digital Интернет Хакерские атаки

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